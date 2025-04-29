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涉地鐵車廂內性侵男屍 44歲男嫌被捕

記者許君達／紐約報導
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涉嫌在地鐵車廂內性侵遺體的嫌犯羅哈斯被捕。(市警提供)
涉嫌在地鐵車廂內性侵遺體的嫌犯羅哈斯被捕。(市警提供)

紐約市警(NYPD)宣布，涉嫌於本月初在曼哈頓下城的地鐵車廂內性侵遺體的男子被捕，目前他被控以一級強暴罪；據了解，警方在發現車廂內的死者遺體後，調閱監視器畫面，才看到該名嫌犯的行為。

警方表示，44歲的嫌犯羅哈斯(Felix Rojas)涉嫌在一列正在行駛中的R線列車中，與一名失去意識的男性性交。後經地鐵員工和急救人員確認，遭性侵的死者岡薩雷斯(Jorge Gonzalez)在事情發生時，已死亡多時。

據了解，羅哈斯今年4月9日晚間11時左右，在曼哈頓下城的白廳車站(Whitehall Street)登上一列南行的R線列車，大約45分鐘後，他發現同車廂的岡薩雷斯；當時岡薩雷斯已死亡。

羅哈斯隨後試圖將岡薩雷斯的身體從座位移動到地上，待同車廂其他乘客離開後，他先翻了岡薩雷斯的口袋，然後以多種姿勢試圖強暴岡薩雷斯的遺體。有消息人士稱，羅哈斯曾試圖「插入遺體上的多個孔洞部位」。不過，他的行為被車廂內的監控攝像頭全部記錄下來。另據消息人士透露，在羅哈斯逃離現場後，還曾有過一名路人試圖偷竊岡薩雷斯身上的財物。

經警方調查，岡薩雷斯的死亡時間約為當日晚8時，死因為突發疾病。據已與他分居的妻子稱，岡薩雷斯有酗酒惡習，並猜測他的死亡或與此有關。

羅哈斯27日晚9時許被市警一分局逮捕，將被控一級強暴罪。

地鐵 曼哈頓 紐約市

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