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就停學校對面 皇后區地檢破獲非法大麻車

記者尤昱程／紐約報導
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該車內販售多項以糖果包裝的大麻產品。(凱茲辦公室提供)
該車內販售多項以糖果包裝的大麻產品。(凱茲辦公室提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布，警方日前在艾姆赫斯特(Elmhurst)一所猶太學校與公園附近，查獲一輛非法大麻車，三人被捕，現場查出超過5磅大麻與仿糖果包裝的大麻產品。

據檢方，該車近期多次停靠在木港大道(Woodhaven Avenue)與長島快速路(Long Island Expressway)下方，鄰近霍夫曼公園(Hoffman Park)遊樂場與皇后區猶太學院(Jewish Institute of Queens)，引發社區居民投訴。

皇后區地檢辦公室與市警聯手破獲非法大麻販售據點。(凱茲辦公室提供)
皇后區地檢辦公室與市警聯手破獲非法大麻販售據點。(凱茲辦公室提供)

地檢處調查人員接獲投訴後，展開臥底行動，在完成多次現場購買後，與市警及市警長辦公室聯手執行了法院核發的搜查令。

執法人員在車上查獲約4磅乾燥大麻、逾1磅濃縮大麻，以及多種可食用大麻產品，部分產品以糖果包裝偽裝。警方當場拘捕三人，並控以販售與持有大麻罪名，三人皆獲發傳票。涉案貨車亦由警方拖離現場。

凱茲表示，這輛非法大麻車就停在學校對面，離遊樂場也只有幾百呎。自2022年11月以來，地檢處與多個執法機關合作，已在皇后區查扣超過400處疑似非法大麻販售據點，總市值超過2500萬元。地檢處不會放鬆對無牌業者的執法行動，尤其是那些販售未經監管、對兒童構成潛在風險的買家。民眾若發現可疑販售行為，可致電(718)286-6503或電郵[email protected]提供線索。

大麻 皇后區 猶太

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