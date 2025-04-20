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紐約10獄警毆打受刑人致死 檢方起訴 2人被控二級謀殺

編譯俞仲慈／即時報導
紐約中州監獄。(美聯社)
紐約中州監獄。(美聯社)

紐約州監獄發生獄警毆打受刑人致死案，檢方經過調查後，16日起訴涉案的十名獄警，其中兩人面臨謀殺罪，也是今年該州獄警施暴被起訴的第二起刑事案。

根據美聯社報導，在中州監獄(Mid-State Correctional Facility)服刑的22歲受刑人南特威(Messiah Nantwi)，因遭到10名獄警連續毆打已於3月1日不幸去世。

檢方指控涉案的兩名獄警李維(Jonah Levi)和布萊爾(Caleb Blair)犯下二級謀殺罪，還有三名獄警也被指控一級過失殺人罪。

起訴書指出，事發當天李維和布萊爾被叫到南特威囚房，以協助國民警衛隊(National Guard)人員解決問題，當獄警進入囚室時，南特威「高舉雙手且未持有任何武器」，卻遭到李維與布萊爾「用腳上穿的靴子連續猛踹身體與頭部」。

起訴書宣稱：「南特威因為不滿自己毫無緣由被上銬、被束縛，抓起另一名獄警衣服，隨後遭到更激烈的毆打。」

由於南特維咬傷布萊爾和另一名獄警艾克(Thomas Eck)的手，在場多名獄警採取更激烈的攻擊行動，直到南特威失去知覺，才被拖出囚房送往醫務室。

儘管當時沒有正當理由修理南特威，但是被告布萊爾竟然把南特威丟進醫務拘留室繼續毆打，然後獨自留下南特威，也沒有要求醫務人員立即檢查身體，「表現出對南特威生命的極度冷漠」，最終「導致他死亡」。

驗屍報告顯示，南特威「因頭部嚴重受創以及身體多處受傷而喪命」，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)15日譴責這起「可怕的罪行」並強調：「南特威慘死在負責保護受刑人的獄警手中，令人深感不安。」

曼哈頓檢方宣稱，2023年4月南特維在哈林區(Harlem)接連槍殺兩名被害人而被判刑入獄，並於去年5月進入州監獄服刑。

報導指出，與中州監獄僅一街之隔的馬西監獄(Marcy Correctional Facility)先前也發生受刑人布魯克斯(Robert Brooks)被毆打致死的不幸，不過涉案的六名獄警對於謀殺指控堅決不認罪。

紐約州 曼哈頓 霍楚

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