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前市警在獵狐行動案當中國代理人 判囚1.5年

記者胡聲橋╱紐約報導
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前紐約市警麥克馬洪在獵狐行動案充當中國代理人，獲刑一年半。(路透)
前紐約市警麥克馬洪在獵狐行動案充當中國代理人，獲刑一年半。(路透)

紐約東區聯邦法院法官陳家美(Pamela Chen)16日對獵狐行動案前市警麥克馬洪(Michael McMahon)做出量刑，判處57歲的麥克馬洪入獄一年半，並交1萬1000元罰款。此前，陪審團判定他非法充當中國代理人，跨州跟蹤並合謀脅迫一名美國居民回中國。

2023年6月，陪審團在為期三周的庭審後認定，大約從2016年到2019年，麥克馬洪和他人參與了「獵狐行動」，威脅、騷擾、監視和脅迫前武漢官員徐進及其妻子、要求其回國接受腐敗指控。2012年開始，徐進及妻子已經成為中國「天網行動」的目標。為了逃避追蹤，徐進夫婦一直沒有向外界公開住址。

此案另一名被裁定有罪的被告朱勇於是雇佣了當時的私家偵探麥克馬洪，尋找徐進夫婦的住處。麥克馬洪找到了徐進一名親戚的住處後，報告了朱勇和一名中國警察，接著又在數名中國官員的指示下，監視徐進親戚位於新澤西州的住處。

2017年4月，中國官員威脅要關押徐進在中國的妹妹，最終逼迫徐進剛患過腦出血的82歲老父到美國規勸徐進回國。老父親到美後先住在徐進親戚家中。通過跟蹤老父，麥克馬洪終於找到了徐進夫婦的住址，並馬上將地址告訴了中國特工。

2018年9月，此案另一名被裁定有罪的被告鄭總穎開車到徐進夫婦家，在門口留下一張威脅字條，「如果你願意，回大陸坐十年牢，你的老婆子女沒事，這事到此為止」。

陪審團認定，麥克馬洪知道他調查的是中國政府正在尋找的人，而且也知道他的工作不僅是要找到徐進夫婦，而且還要脅迫其回國受審。

紐約東區聯邦檢察官杜然(John Durham)在麥克馬浩被量刑後發表聲明說，麥克馬洪作為一名宣誓保護公眾的前執法人員，卻在中國政府的指使下，不光彩地恐嚇居住在紐約大都會區的受害者。多虧了執法部門的努力，受害者才沒有被強迫返回中國。

今年1月，此案另兩名被告朱勇和鄭聰穎分別被判入獄兩年和16個月。

獵狐行動 新澤西州 大都會

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