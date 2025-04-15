皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區 貝賽日前發生一起情殺命案，一名17歲少年12日晚間在街頭遭人開槍擊斃，兇手隨後自盡。開槍者為28歲華裔美軍陸戰隊員(US Marine)，據其父親表示，兒子近來情緒低落，其因軍中友人離世打擊，加上女伴態度轉變，最終走上極端。

根據「紐約郵報」(New York Post)報導，死者之一為17歲少年塞卡拉(Neo Secaira)，來自大學點 (College Point)，當晚提前下班，前往貝賽奧仙尼亞街(Oceania St.)與48大道(48th Ave.)一帶與19歲女友見面時，遭人近距離開槍射擊，胸口中彈倒地，兇嫌則朝自己頭部開槍。警方與急救人員趕抵後，將兩人緊急送往皇后區紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)，最終仍宣告不治。

行凶者為來自法拉盛 (Flushing)137街的28歲劉姓男子(Frank Liu)，為現役美國海軍陸戰隊員，案發時正準備再次部署海外服役。其父劉惠禮(Huili Liu，音譯)受訪時表示，兒子曾因在中東失去軍中友人而情緒低落，加上女伴近期態度轉變，使他更加難以承受。

他說，「我對他說，為了一個女孩不值得，世界上還有很多人可以選擇。」據了解，該名女子曾在劉家同住約半年，兩人相處了一段時間，後來女子決定留在紐約念書。

塞卡拉的母親尤蘭達(Yolanda Secaira)則表示，案發翌日清晨，一名不明女子敲門詢問她的兒子是否留著捲髮，確認後告知「我兒子殺了妳兒子」，讓她當場震驚無語。

目前案件仍由警方進一步調查中，涉案女子身分尚未公開，警方尚未公布更多細節。知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。