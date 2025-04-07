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市消防局前高官涉賄 獲刑20個月 罰金逾15萬元

記者許君達／紐約報導
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市消防局前高級官員柯達斯科(右)犯有共謀索取和收受賄賂罪，獲刑20個月及15萬元罰金。(取自市消防局Flickr)
市消防局前高級官員柯達斯科(右)犯有共謀索取和收受賄賂罪，獲刑20個月及15萬元罰金。(取自市消防局Flickr)

市消防局(NYFD)火災預防部(BFP)前主任柯達斯科(Brian Cordasco)因犯有受賄罪，日前在位於曼哈頓的紐約南區聯邦法院被判處20個月監禁，並處總計超過15萬元的罰金。

根據法庭文件，作為火災預防部門的「一把手」，柯達斯科與其同僚薩卡維諾(Anthony Sacavino)在2021至2023年間，利用職權索取建商賄賂，並為行賄者名下物業的消防檢查大開方便之門。

兩人與一名經營諮詢公司的前消防員合作，向其客戶承諾該公司能夠辦理「加急審批」業務，並收取諮詢費。收費後，諮詢公司向柯達斯科和薩卡維諾支付好處費，以換取他們的特殊照顧，使間接行賄的公司客戶接受優先檢查和審批。而在通常情況下，紐約市的建築物消防審批依照先到先得的順序排隊，但由於工作量龐大，普通申請者普遍需要等待很長時間。

檢方調查顯示，三名共謀者在這項權錢交易之中共獲得超過19萬元的不法收入，而柯達斯科的個人不法收入約為5萬7000元。柯達斯科去年10月與檢方達成認罪協議，認領一項共謀索取和收受賄賂罪(conspiracy to solicit and receive a bribe)，檢方則放棄對其他四項罪名的起訴。

本案主審法官利曼(Lewis Liman)4月1日作出裁決，判處柯達斯科20個月監禁以及兩年釋放後監管(Supervised release)，並處沒收違法所得5萬7000元及罰款10萬元。

消防審批現已成為紐約市官員腐敗的一個高發領域。在聯邦針對市長亞當斯(Eric Adams)的起訴中，貪腐指控也與他幫助土耳其外交官員「打招呼」以幫助該國領事館新大樓優先完成消防檢查有關。不過，根據目前已披露的法律信息，柯達斯科所涉的案件與亞當斯無關。

亞當斯 紐約市 曼哈頓

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