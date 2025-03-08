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4歲男童布碌崙收容所身亡 初判因病毒感染非毒品

記者馬璿／紐約報導

一名四歲男童日前晚間被發現疑似藥物過量死亡，在布碌崙(布魯克林)一處收容所被發現。然而，紐約市警5日表示，雖然發現男孩父親的腰包內查有芬太尼，但男孩經送醫後初步診斷是因病毒感染身亡，確切死因仍待屍檢報告出爐才能得知，而男孩的父母當前也以遺棄兒童與非法持有管制藥物等罪名被逮捕。

警方當日接獲報案，得知一名男孩在東弗萊布許(East Flatbush)一處由非營利組織「WIN」營運的遊民所被人發現，急救人員趕到現場後使用能緩解鴉片類藥物過量的「納洛酮」(Narcan)試圖拯救男孩，但他被急送到瑪摩利醫院後，宣告不治。

「WIN」為紐約市最大家庭收容所和過渡性住房的提供者，專門照顧無家可歸且帶有兒童的家庭。該機構發言人表示，對這名無辜兒童的悲劇死亡深感痛心，目前機構正與警方密切合作和接受調查。

男孩32歲的父親、以及26歲的母親承認在收容所內使用毒品，警方也在男孩父親的腰包內尋獲芬太尼等毒品，但初步檢驗該男孩的可能死因為病毒感染。警局也已安排屍檢，以確定具體死因，警方在問訊父母後也在6日逮捕兩人，對他們控以非法持有管制藥物與危害兒童福祉罪，目前兩人過堂後已被監督釋放(supervised release)。

居住在該遊民所內的住戶表示痛心，與兒子一同居住在此一年的女遊民羅培茲(Jay Lopez)表示，從未見到有人在此使用毒品，但她對有人會在孩子面前使用毒品表示「非常悲哀」。而育有一對20歲與21歲兒子的女子莫拉萊斯(Jajaira Morales)則指出，警察曾多次到場並逮捕過一些人，但她居住三年期間從未遇過有人死亡的案件，她認為若保全更加關注進出的人，或許這種事情就不會發生。

遊民 紐約市 布碌崙

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