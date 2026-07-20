校聯會年度旅遊試辦團 灣區出發 4天3夜墨西哥郵輪假期 即日起開放報名

【舊金山訊】校聯會年度旅遊試辦團，4天3夜墨西哥郵輪 假期啟航，灣區 出發包車直達Long Beach，輕鬆暢遊墨西哥 Ensenada。為提供校聯會會員更多元、舒適的旅遊體驗，校聯會特別規劃 「4天3夜墨西哥郵輪假期」試辦團，預計於 9月4日至9月7日 出發。全程由灣區包車往返洛杉磯 Long Beach 郵輪碼頭，搭乘 Carnival 郵輪 展開悠閒的海上假期，造訪墨西哥著名港口 Ensenada（恩塞納達），盡情享受郵輪美食、精彩表演及豐富娛樂設施，適合夫妻、親友及校友同行。

【行程特色】

灣區出發．全程包車接送

免去自行開車及停車的不便，南灣預計設置 Cupertino、Fremont 等集合地點，專車直達 Long Beach 郵輪碼頭，旅程更加輕鬆便利。

Carnival 郵輪三晚海上假期

郵輪提供舒適住宿及多元娛樂，包括：

海景甲板、泳池及日光浴區

百老匯風格歌舞秀與劇場演出

主餐廳、自助餐及多樣特色餐飲

酒吧、現場音樂及夜間娛樂活動

各式休閒活動、健身中心及SPA（部分需自費）

🇲🇽 暢遊墨西哥 Ensenada

郵輪停靠墨西哥知名港口 Ensenada，旅客可自由漫遊市區，或參加郵輪安排的岸上觀光行程，例如：

La Bufadora 海蝕噴泉之旅（約 US$65 起）

市區觀光、美食與購物行程（約 US$60 起）

酒莊及海岸風景之旅（約 US$70–100）

行程安排

第一天（9/4，週五）

灣區 → Long Beach → 登船

上午約 6:00 灣區集合出發

包車前往 Long Beach 郵輪碼頭

中午前後抵達並辦理登船

下午展開精彩郵輪假期

住宿：Carnival 郵輪

第二天（9/5，週六）

海上巡航日

全天享受郵輪設施及精彩活動：

音樂及甲板活動

劇院表演

健身中心、SPA（自費）

主題晚宴及各式美食

住宿：Carnival 郵輪

第三天（9/6，週日）

墨西哥 Ensenada 一日遊

上午約 8:00 抵達 Ensenada。

自由活動或參加岸上觀光行程，下午約 5:00 返回郵輪，繼續海上假期。

住宿：Carnival 郵輪

第四天（9/7，週一）

Long Beach → 灣區

上午約 8:00 郵輪返抵 Long Beach

下船後搭乘包車返回灣區

預計下午約 6:00 抵達 Fremont、Cupertino 等地

費用參考

郵輪房型（兩人一房）

Ocean View 海景房

約 US$250–470／每人

升等房型：

Balcony 陽台房：約 US$340–640／每人

Suite 套房：約 US$750–1,300+／每人

（依出發日期及船公司促銷價格調整）

包車費用

全程包車約 US$6,900 起（含空車回程費用），依實際參團人數平均分攤。

費用包含

✔ 3晚 Carnival 郵輪住宿

✔ 主餐廳及自助餐餐飲

✔ 多數船上娛樂及劇場表演

✔ 游泳池及公共設施使用

✔ 基本飲品（茶、咖啡、果汁等）

費用不包含

郵輪服務費（Gratuities）

酒精飲料及特色餐廳

Wi-Fi 網路

岸上觀光行程（Excursions）

個人消費

旅遊保險

報名洽詢

何小姐

☎ (626) 512-3519