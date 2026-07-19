楊斯棓南灣開講　談善款百年影響力：臺灣遍地是英雄

台灣協志會會長張正邦(左二)與楊斯棓醫師(左三)於講座中合影留念。

【舊金山訊】由臺灣協志會主辦的專題講座「一筆善款百年用，臺灣遍地是英雄」，18日下午在北加州 南灣文教中心舉行，邀請醫師、作家楊斯棓擔任主講人，吸引近百位灣區 僑胞及青年學子到場參與，會場座無虛席，演講結束後聽眾踴躍提問交流，反應熱烈。

楊斯棓此次赴美參與美東、美中及美西臺灣人夏令會巡迴演講，分享多年投入閱讀推廣、公民教育及公共事務的經驗。南灣場則是返臺前特別加開的公開講座，希望與灣區僑界分享此次巡迴演講的心得與觀察。

演講中，楊斯棓以一筆影響臺灣社會長達百年的善款故事為主軸，說明善念如何透過教育、公益與制度傳承，持續影響世代。他指出，真正推動臺灣進步的力量，未必來自知名人物，而是無數願意默默付出、承擔社會責任的平凡人。正因一代代公民持續投入教育、公益及公共事務，臺灣才能逐步累積今日珍貴的民主、人權與公民社會成果。許多看似微小的善行，只要持續累積與傳承，往往能跨越世代，發揮深遠影響力。

談及自身投入公益的歷程，楊斯棓表示，自己出版的兩本著作至今已累計再版50刷，所有版稅全數投入公益，但在決定捐助對象前，都會長期觀察受贈機構的理念、執行能力及實際成效。他認為，公益除了熱情，更需要理性規畫；建立穩健的財務基礎，才能讓善的力量持續擴散，發揮更長遠的社會影響。

他也勉勵海外臺灣人持續關心家鄉發展，善用自身專業與資源，透過文化交流、公益服務、青年培育及知識分享，成為連結臺灣與世界的重要橋梁。他強調，身處海外並不代表與臺灣疏離，每位海外臺灣人的參與與付出，都是支持臺灣的重要力量；只要願意在自己的崗位上努力，都能為臺灣及所在社區帶來正向改變。

臺灣協志會會長張正邦表示，楊斯棓已連續三年應邀赴美參與臺灣人夏令會，並多次到灣區演講，其內容兼具歷史深度與現實啟發，每年都深受僑胞歡迎。他表示，協志會長期致力推動公共論壇、文化交流及臺美社區合作，希望透過邀請不同領域專家分享經驗，深化僑界對公共議題的關注，並鼓勵更多青年投入公共事務，持續為社區注入新能量。

張正邦指出，希望藉由此類交流平台凝聚海外臺灣人的向心力，讓世界看見臺灣民主、公民社會與人文精神的價值，也進一步深化臺美民間交流，促進跨世代、跨領域的合作與連結。

由臺灣協志會主辦的專題講座「一筆善款百年用，臺灣遍地是英雄」，7月18日下午在金山灣區華僑文教中心舉行。