北加州校聯會20周年夏季BBQ登場　350位校友齊聚伊麗莎白湖畔 共築交流合作平台

北加州中國高等院校校聯會成立二十周年，於7月18日在Fremont Central Park伊麗莎白湖畔熱鬧舉行夏季BBQ聯誼活動。

【本報訊】北加州 中國高等院校校友會聯合會（簡稱校聯會）成立二十周年之際，年度夏季BBQ聯誼活動於7月18日在Fremont Central Park伊麗莎白湖畔熱鬧舉行。來自北加州30多所高校、超過350位校友及眾多僑界、政界嘉賓共襄盛舉，在湖光山色間共享美食、交流情誼，也展現北加州華人 高知社群團結合作、服務社區的凝聚力。

夏季BBQ是校聯會多年來的重要品牌活動，不僅提供各高校校友聯誼交流的平台，更促進校際合作與社區互動。今年適逢校聯會成立二十周年，活動別具紀念意義，吸引歷任會長、各校校友及新生代家庭踴躍參與，現場洋溢溫馨歡樂氣氛。

活動當天陽光明媚、微風徐徐，伊麗莎白湖畔綠意盎然。各校校友會旗幟迎風飄揚，燒烤區炊煙裊裊、香氣四溢，來自不同校友會的義工分工合作，不少校友會會長更親自掌廚，熟練翻烤各式美食，展現服務精神，也拉近彼此距離。校友們一邊品嚐美食，一邊暢談近況，老友重逢、新知結識，充分展現校聯會「聯誼、合作、共享」的宗旨。

活動由校友精心準備的文藝表演揭開序幕，歌曲、舞蹈、器樂演奏等節目輪番登場，充分展現各校友會人才濟濟、多元活力的一面。平日活躍於科技、教育、醫療及企業界的校友們，紛紛走上舞台展現才藝，為活動增添濃厚的人文氣息，也贏得現場陣陣掌聲。

校聯會會長姜凌濤、副會長周浩華及秘書長卜曉梅分別致詞表示，校聯會成立二十年來，始終扮演各高校校友會交流合作的重要平台，未來將持續深化與各校友會、僑團及社會各界的合作，凝聚更多校友力量，持續服務校友、回饋社區，進一步提升華人專業人士對社會的影響力。

中國駐舊金山總領事張建敏、美中體育文化協會（華體會）會長李競芬、美國中華婦女聯合會會長何孔華，以及佛利蒙市議員候選人李英敏等嘉賓，也分別致詞祝賀校聯會成立二十周年，肯定校聯會長年凝聚華人知識分子、促進文化交流及服務社區的努力。

中國駐舊金山總領館教育、科技及僑務相關參贊與領事，包括向明燦、曹鵬飛等人也出席活動，展現對僑界及校友團體發展的支持。此外，都柏林市長胡欣、北京大學矽谷校友會前會長劉曄，以及校聯會歷任會長亦到場祝賀，共同回顧校聯會二十年的發展歷程，並期許未來持續深化跨校合作，擴大服務能量。

曾於2020、2021年擔任校聯會會長的浙江大學校友Susan Chen表示，看到現任團隊持續將校聯會經營得更加成熟完善，令歷任會長深感欣慰，也相信校聯會未來將凝聚更多校友資源，持續服務校友、服務社區，讓更多人看見華人專業人才的影響力。

都柏林市長胡欣則表示，校友同心、社區同行，充分展現新時代美國華人的自信、責任與活力，也期待校聯會持續扮演促進社區融合與跨文化交流的重要橋梁。

除了聯誼交流與精彩表演，主辦單位也安排吹氣球競賽、幸運抽獎及藝術作品展示等互動活動，吸引不少親子家庭熱情參與。其中，由上海交通大學矽谷校友會董事會代表暨愉園社贊助、價值1,000美元的Fan Bike健身車成為當天最大獎，掀起抽獎活動高潮。現場另展出多位校友捐贈的繪畫與攝影作品，透過公益拍賣展現校友藝術才華，也增添活動文化內涵。

活動尾聲，全體校友齊聲合唱《同一首歌》，熟悉旋律凝聚眾人情感，為當天活動畫下溫馨句點。隨後，全體與會者於湖畔拍攝二十周年大合照，遠山、湖景、飄揚的校旗與燦爛笑容，共同定格成為校聯會二十周年的重要歷史畫面。

主辦單位表示，校聯會未來將持續舉辦更多跨校交流、專業論壇、公益服務及青年培育等活動，結合北加州各高校校友的人才資源，深化校友聯誼、促進跨領域合作，並持續發揮華人專業社群的影響力，為灣區社會與華人社區創造更多價值。

北加州中國高等院校校聯會成立二十周年，於7月18日在Fremont Central Park伊麗莎白湖畔熱鬧舉行夏季BBQ聯誼活動。

北加州中國高等院校校聯會成立二十周年，於7月18日在Fremont Central Park伊麗莎白湖畔熱鬧舉行夏季BBQ聯誼活動。