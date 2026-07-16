西雅圖雷藏寺9月秋季大法會登場 　蓮生活佛闡釋《楞嚴經》念佛法門與超越輪迴之道

蓮生活佛7月12日於雷藏寺開示《楞嚴經》義理，闡述念佛法門、慈悲護生及超越六道輪迴的修行理念。

【工商訊】西雅圖 雷藏寺將於9月5日在Bellevue市 Meydenbauer Center舉辦年度秋季大法會，屆時由蓮生活佛主持，並傳授「大勢至菩薩本尊法」，帶領信眾深入修習淨土法門。7月12日，蓮生活佛於彩虹雷藏寺弘法開示，以《楞嚴經》〈大勢至菩薩念佛圓通章〉為主題，闡述往生淨土、超越輪迴及慈悲護生的重要理念。

蓮生活佛指出，《阿彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽經》、《往生論》，以及《楞嚴經》中的〈大勢至菩薩念佛圓通章〉，皆為淨土宗的重要經典，對修行者往生西方極樂世界具有深遠指引。

談及當今社會現象時，蓮生活佛表示，戰爭帶來大量殺業，而各類電信、投資及感情詐騙更充斥全球，不僅造成財物損失，也反映人心失序。他勉勵信眾秉持「己所不欲，勿施於人」的精神，以慈悲與正念待人，避免造作惡業。

開示中，蓮生活佛並以六道輪迴為例，說明眾生因業力流轉於不同生命形態，提醒大眾切勿執著於現世身分，而應珍惜人身、精進修行，以免墮入三惡道。

此外，蓮生活佛也分享Sheng-Yen Lu Foundation多年投入公益的成果。他表示，基金會長期支持醫療照護、災難救助及獎助學金等公益計畫，其中在醫療領域已累計捐贈美國華盛頓州規模最大的亞裔及太平洋島民醫療機構ICHS（International Community Health Services，國際診所）達75萬美元，協助提升社區醫療服務品質。ICHS目前於華州設有多處據點，並規劃興建華人長者照護設施。

針對佛教戒殺精神，蓮生活佛表示，佛法強調「心、佛、眾生三無差別」，一切眾生皆具佛性，因此應以平等心看待所有生命。他勉勵大眾視長者如父母、同輩如兄弟姐妹、晚輩如子女，以慈悲心護念眾生，累積善業福德。

在經典義理方面，蓮生活佛引用《楞嚴經》指出，六根雖源自妙明真心，卻因無始妄想而形成虛幻世界，如同空中幻花一般。他說明，人們日常所感知的世界皆屬六根境界，唯有透過修行，顯現妙明真心，才能體悟諸法皆空、回歸真如實相。

最後，蓮生活佛表示，密教修持重視身、口、意三業清淨，當修行達到清淨無染，即能證得阿羅漢果位，成為四聖界聖者。唯有超越妄念束縛，方能脫離六道輪迴；而禪宗所說「本來無一物」，正是回歸妙明真心、證悟真如實相的境界。

9月5日秋季大法會除傳授大勢至菩薩本尊法外，也將帶領信眾共同修持念佛法門，祈願世界和平、社會祥和、眾生離苦得樂。