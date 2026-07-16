當您和您的伴侶準備㩦手共渡一生時 Covered California 可協助您和您的新家庭提供最適合的健康保險。

Covered California為日益成長的家庭選購並投保應有的健康保險。

【工商訊】找到您想與之共度一生的人，共建新生活，應從穩固的健康基礎開始。Covered California 可協助您取得高品質的健康保險 ，並提供財務補助以降低每月保費 ，讓您和您的新婚配偶或同居伴侶都能受惠。

Covered California 執行總監 Jessica Altman 表示：「婚姻時刻美麗而動人，它象徵著個人與家庭的交融結合，也代表您們共同展開人生旅程的第一步。如果您是新婚人士，您可能符合 Covered California 不設固定時限的特別投保期資格，讓您能夠為日益成長的家庭選購並投保應有的健康保險。」

婚後，您也許開始考慮組織家庭、找新工作，或者把兩個家庭融合在一起。無論您正處於人生哪個階段，Covered California 都能協助支持您和您的伴侶的健康。

以來自史塔克頓的 Ramandeep 為例。她是兩名年幼子女的母親，她自己和擔任共乘車司機的丈夫仰賴 Covered California 的醫療保障。

她表示：「他一週七天，每天 24 小時都在外奔波，什麼事情都有可能發生。我知道，如果我必須接受治療，我有保險可以承保部分費用，所以我不必自掏腰包支付很多錢。」

如果您剛結婚不久，就可能符合資格在 Covered California全年持續的特別投保期內投保。這是在公開投保登記期以外的時間，讓最近經歷重大人生變故的人士能夠參加健康保險。

但這個投保窗口期是有限的，也就是從符合資格的重大人生變故發生起 60 天內。所以應越早行動越好。

您只需前往 CoveredCA.com 並輸入年齡、收入及所在地等基本資料，即可對比所在地區可供選擇的計劃、預估每月保費、了解保障內容，並查看自己是否符合財務補助資格。

除了結婚或建立同居關係外，以下情況也是人們符合特別投保期資格的常見原因：

● 失業或更換工作

● 不再適用父母的健康保險或失去學校贊助的學生保險計劃

● 生育或收養子女

● 失去健康保險

● 搬遷至新地區，並因此可選擇原先居住地未能提供的 Covered California 健保計劃

● 獲得美國公民身分或合法居留權

欲進一步了解各種選項，請上訪 CoveredCA.com，或 致電 (800) 300-1506 給 Covered California洽談詳情