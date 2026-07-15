以電影為橋，看見台灣——2026 台灣巡迴影展前言

未竟的自由

我們相信，一部好電影，不只是精彩的故事，更是一座跨越文化、世代與地域的橋樑。

本次影展精選多部來自台灣的優質影像作品，希望透過電影的力量，讓灣區 主流社會與在地僑界，看見一個真實、多元且充滿生命力的台灣。

從民主自由的堅韌信念、環境永續的實踐精神，到性別平權、多元包容的人文價值，每一部作品、每一個畫面，都承載著台灣一路走來的歷程，也映照著這座島嶼對未來的想像與希望。

此次影展將走進灣區不同城市，以巡迴放映串聯更多交流與對話，邀請不同世代、不同文化背景的觀眾，透過電影相遇、理解，並在光影交織之間，感受台灣溫暖、自由且堅定的人文精神。

我們期待，帶給大家的不只是一場電影欣賞，更是一趟認識台灣、理解台灣、感動彼此的文化旅程。

台文版

光影做橋，予世界看見台灣

有一種所在，毋是用地圖來認捌，是用故事、用感動，一點一滴行入人的心內。

阮相信，電影毋只是電影，伊是一面予咱看見家己的鏡，也是世界認識台灣的一扇窗。

一齣一齣來自台灣的作品，講的是民主的勇氣、土地的溫柔、永續的信念，嘛講著平權、多元佮包容的價值，更講著這塊島嶼的人，按怎一步一步，活出自由，活出尊嚴，活出屬於家己的故事。

這擺，阮欲共這寡故事帶到灣區各所在，以巡迴放映做一座橋，連結台灣佮世界，連結上一代佮這一代，嘛連結每一位願意停落來聽故事、看見台灣的人。

電影放煞，燈光閣再亮。若有一个人，因為一齣電影開始想欲了解台灣；若有一个人，因為一個故事感受到台灣的溫暖佮力量，按呢，阮這擺的影展，就已經達成最珍貴的意義。