AAIC 2026研究：前職業足球員中年已現腦部健康警訊　反覆頭部撞擊恐增失智風險

【工商訊】2026年阿滋海默症協會國際會議（AAIC 2026）公布一項針對前精英職業足球員的大型研究，發現曾長期參與高強度足球運動、經常承受反覆頭部撞擊的退役球員，在中年時期即可能出現腦部結構改變，以及憂鬱、焦慮與認知功能主觀下降等現象，顯示反覆頭部撞擊對腦部健康的長期影響值得高度關注。

這項研究由英國倫敦帝國學院與英國失智症研究院合作進行，是目前規模最大的同類研究，共納入142名前職業足球員（126名男性、16名女性），年齡介於30至60歲，並與56名沒有接觸性運動、腦震盪或反覆頭部撞擊病史的健康對照組比較。

研究結果顯示，前足球員雖然在客觀認知測驗上的表現與對照組沒有顯著差異，但主觀感受卻明顯不同。他們普遍表示，在思考、規劃、專注、決策及處理日常事務方面比過去更困難，同時也有較高比例出現憂鬱及焦慮症狀。

調查顯示，31%的前球員達到臨床顯著憂鬱症狀標準，而對照組僅9%；42%的前球員具有臨床顯著焦慮症狀，高於對照組的25%，反映心理健康問題在退役球員中相當普遍。

MRI腦部磁振造影進一步發現，前足球員在多個重要腦區的灰質體積較小，包括負責記憶、注意力、情緒調節及決策功能的額葉、扣帶迴與丘腦等區域。整體而言，前球員的大腦容量也略低於對照組。

此外，約2%的受試球員腦部影像已出現具有臨床意義的腦萎縮現象，可能與神經退化有關。不過研究團隊強調，目前仍無法直接證明這些變化一定會發展成阿滋海默症或其他失智症，仍需透過長期追蹤研究進一步確認。

研究第一作者、倫敦帝國學院研究員Caleigh Grace Lynch表示，研究最大的意義在於，即使尚未出現明顯神經退化疾病，中年退役足球員的腦部健康已可觀察到可測量的變化，顯示神經退化可能在臨床症狀出現前多年便已開始。

研究團隊指出，未來將持續追蹤受試者，並結合先進腦部影像技術、血液神經退化生物標記及其他生物指標，進一步了解反覆頭部撞擊與神經退化疾病之間的關聯，希望建立更完整的預防及監測機制。

AAIC 2026同時發表多項相關研究，也提供更多證據支持反覆頭部撞擊可能增加神經退化風險。其中包括業餘足球員在頭球後，血液中的神經損傷生物標記p-tau217及S100B短時間內明顯升高；另一項研究則發現，曾長期接受反覆頭部撞擊的大學運動員，已可觀察到早期tau蛋白及類澱粉蛋白異常變化；波士頓大學研究更指出，足球生涯越長，未來罹患慢性創傷性腦病變（CTE）的風險可能越高。

阿滋海默症協會表示，這些研究並非否定運動的健康價值，而是提醒各界更加重視頭部保護的重要性。協會建議民眾從事各類運動時應採取適當防護措施，包括騎乘自行車配戴安全帽、乘車繫安全帶，以及避免可能造成頭部反覆撞擊的情況，尤其應加強兒童及年長者的保護，以降低未來神經退化疾病的風險。

阿滋海默症協會也持續推動「健腦十項好習慣」，強調保護頭部、維持規律運動、控制慢性疾病、保持社交活動及終身學習，都是維護腦部健康的重要策略。

研究團隊最後表示，目前研究雖已發現前職業足球員在中年階段出現值得關注的腦部變化，但仍需更多長期、大規模研究，才能確認這些變化是否會進一步演變為阿滋海默症或其他神經退化疾病，並據此制定更完善的運動安全規範，兼顧競技運動發展與球員終身健康。