文景假期 9/2 澳洲＋新西蘭南北島15天精華團

文景假期

【工商訊】想一次暢遊澳洲 與新西蘭南北島最經典景點？文景假期特別推薦9月2日出發「澳洲＋新西蘭南北島15天精華遊」，一團盡覽悉尼、藍山、奧克蘭、霍比特村、羅托魯瓦、蒂卡波湖、庫克山、皇后鎮、福斯冰河、基督城、布里斯本及黃金海岸等南太平洋夢幻景點。

本團精心安排入內參觀悉尼歌劇院、體驗藍山三段纜車及登上黃金海岸Q1觀景台，俯瞰壯闊海岸美景；走進《魔戒》與《哈比人》拍攝地——霍比特村，探索懷奧塔普地熱公園、胡卡瀑布及陶波湖等北島自然奇景。

南島行程則涵蓋夢幻的蒂卡波湖、好牧羊人教堂、庫克山國家公園、皇后鎮自由活動及福斯冰河小鎮。其中最大亮點之一，是搭乘世界六大觀光火車之一的阿爾卑斯高山觀景火車（TranzAlpine），穿越雪山、峽谷、河谷與原始森林，飽覽新西蘭最壯麗的鐵道風光。

全程入住當地四星級酒店，安排中文專業導遊隨團服務，行程豐富舒適，特別適合家庭旅遊、親友同行，以及希望一次收藏澳洲與紐西蘭精華景點的旅客。

9月2日出發 澳洲＋新西蘭南北島15天

二人一房，每人$3,999起，4人成團，名額有限，優惠價格先到先得。詳情請洽 415-876-7888。

文景假期深耕旅遊市場25年，秉持誠信、專業與貼心服務的經營理念，持續為旅客提供安全、舒適且高品質的旅遊體驗。秋季熱門行程機位及團位有限，部分出發日期已開始接受預訂，歡迎及早規劃，把握優惠價格及最佳席位。

【近期精選】

⭐ 希臘愛琴海9天團（含機票）$2,999起｜9/11出發

⭐ 北歐四國＋愛沙尼亞11天（可加冰島，含機票）$3,899起｜9/5、10/12出發

⭐ 土耳其超值9天團｜9/6出發

⭐ 南歐雙牙9天（含機票）$2,999起｜10/10出發

⭐ 中亞金三角11天（含機票）$3,799起｜9/1出發

⭐ 維族風情新絲路12天10晚（含機票）$3,699起｜10/9出發

⭐ 雲貴高原雪山盛宴15天13晚（含機票）$3,599起｜9/8、10/22出發

⭐ 澳洲＋新西蘭南北島精華遊｜每週出發

更多熱門旅遊產品

國際旅遊： 希臘、土耳其、肯尼亞、摩洛哥、歐洲系列

北美旅遊： 黃石公園、加拿大東西部、紐約、夏威夷、阿拉斯加極光

郵輪假期： 維京郵輪、公主郵輪、挪威郵輪、嘉年華郵輪、MSC地中海郵輪

簽證服務： 中國、日本、申根、澳洲、紐西蘭

文景假期於美國、加拿大、澳洲及中國設有十餘家實體門市，每週固定推出中、英、西三語旅遊團，提供專業完善的旅遊服務。

全天候客服專線

舊金山總店

548 Clement St.｜415-876-7888

中國城分店

1231 Stockton St.｜415-921-6888

東灣分店

San Leandro｜925-521-6999

南灣分店

Milpitas 環球廣場｜408-855-1118

文景假期