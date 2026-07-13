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文景假期 9/2 澳洲＋新西蘭南北島15天精華團

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【工商訊】想一次暢遊澳洲與新西蘭南北島最經典景點？文景假期特別推薦9月2日出發「澳洲＋新西蘭南北島15天精華遊」，一團盡覽悉尼、藍山、奧克蘭、霍比特村、羅托魯瓦、蒂卡波湖、庫克山、皇后鎮、福斯冰河、基督城、布里斯本及黃金海岸等南太平洋夢幻景點。

本團精心安排入內參觀悉尼歌劇院、體驗藍山三段纜車及登上黃金海岸Q1觀景台，俯瞰壯闊海岸美景；走進《魔戒》與《哈比人》拍攝地——霍比特村，探索懷奧塔普地熱公園、胡卡瀑布及陶波湖等北島自然奇景。

南島行程則涵蓋夢幻的蒂卡波湖、好牧羊人教堂、庫克山國家公園、皇后鎮自由活動及福斯冰河小鎮。其中最大亮點之一，是搭乘世界六大觀光火車之一的阿爾卑斯高山觀景火車（TranzAlpine），穿越雪山、峽谷、河谷與原始森林，飽覽新西蘭最壯麗的鐵道風光。

全程入住當地四星級酒店，安排中文專業導遊隨團服務，行程豐富舒適，特別適合家庭旅遊、親友同行，以及希望一次收藏澳洲與紐西蘭精華景點的旅客。

9月2日出發 澳洲＋新西蘭南北島15天

二人一房，每人$3,999起，4人成團，名額有限，優惠價格先到先得。詳情請洽 415-876-7888。

文景假期深耕旅遊市場25年，秉持誠信、專業與貼心服務的經營理念，持續為旅客提供安全、舒適且高品質的旅遊體驗。秋季熱門行程機位及團位有限，部分出發日期已開始接受預訂，歡迎及早規劃，把握優惠價格及最佳席位。

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文景假期於美國、加拿大、澳洲及中國設有十餘家實體門市，每週固定推出中、英、西三語旅遊團，提供專業完善的旅遊服務。

全天候客服專線

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548 Clement St.｜415-876-7888

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精華 FAQ

  • 此團為9/2出發的澳洲＋新西蘭南北島15天精華遊，主打一次走訪兩地最具代表性的城市、自然景觀與鐵道風光，適合想深度體驗南太平洋行程的旅客。

  • 行程包含悉尼歌劇院、藍山三段纜車、霍比特村、懷奧塔普地熱公園、蒂卡波湖、庫克山、皇后鎮與福斯冰河，並安排搭乘TranzAlpine觀景火車，亮點十足。

  • 二人一房每人$3,999起，4人成團，名額有限。全程入住當地四星級酒店，並有中文專業導遊隨團服務，兼顧舒適度與便利性，適合家庭或親友同行。

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