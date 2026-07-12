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人間仙境九寨溝、張家界　秀絕險峻長江三峽中國青旅假期「九寨溝、張家界、長江三峽」15天精華之旅

工商稿
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世界自然遺產──九寨溝。
世界自然遺產──九寨溝。

【工商稿】九寨溝位於四川、甘肅交界，由九個藏族村寨組成，是一處原始自然風景區。這裡原始森林茂密，大小湖泊星羅棋布，河谷間分布著眾多高山湖泊，景色舉世無雙，被譽為「人間仙境」。

黃龍風景區則以彩池、雪山、峽谷與森林聞名於世。大小不一、色彩繽紛的迎賓池，池水晶瑩艷麗；一道道高掛天際的梯形瀑布宛如天然水簾，因此有「人間瑤池」的美譽。

張家界位於湖南省西北部，擁有數千座奇峰異石，山清水秀，保有原始壯麗風光。武陵源風景名勝區已列入世界自然遺產，其峰林千姿百態，有如人物、飛鳥、猛獸、城堡，令人百看不厭、流連忘返，被譽為「中國山水畫的原本」。

長江是中國第一大河，自唐古拉山發源，全長約6,300公里。其中最壯麗、最秀美的一段，便是聞名中外的長江三峽。三峽包括瞿塘峽、巫峽與西陵峽，以雄奇、秀麗、險峻聞名。乘坐豪華遊輪由宜昌逆流而上至重慶，在群山疊翠、江流激盪之間飽覽三峽風光，感受千年歷史與壯麗山河，是海內外旅客遊覽中國的首選行程。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期「九寨溝、張家界、長江三峽15天團」，多年來深受旅客喜愛。2026年出發日期為10月5日、10月19日、11月2日、11月16日。

精彩行程

第一天　美國／成都。

第二天　抵達成都。

第三天　參觀世界文化遺產都江堰、錦里古街、杜甫草堂、武侯祠等。

第四天　成都－黃龍－九寨溝，遊覽黃龍風景區，欣賞岷江山谷風光。

第五天　全日遊九寨溝風景區。

第六天　九寨溝－樂山－峨眉山，搭乘高鐵返回成都，遊覽樂山大佛、峨眉山。

第七天　峨眉山－成都，搭乘纜車登上峨眉山最高峰金頂，參觀報國寺。

第八天　成都－張家界，參觀熊貓基地，搭乘高鐵前往張家界。

第九天　遊覽天門山國家森林公園，搭乘世界最長高山索道，晚間欣賞大型山水實景音樂劇《天門狐仙》。

第十天　張家界－袁家界（百龍電梯上）－天子山（纜車下）－十里畫廊（小火車往返），暢遊武陵源核心景區。

第十一天　張家界－宜昌－荊州－長江三峽，參觀荊州古城牆，登上五星級美國維多利亞號豪華遊輪。

第十二天　遊覽長江三峽，參觀世界級水利工程三峽大壩，欣賞西陵峽峽谷風光。

第十三天　遊覽景色秀麗迷人的巫峽。

第十四天　欣賞雄偉險峻的瞿塘峽。

第十五天　重慶／美國。

團費2,899美元，費用包含中國境內交通、國際品牌五星級酒店住宿、每日三餐、景點門票、專業導遊及旅行保險。

此外，青旅假期2026年還推出多條中國熱門旅遊路線，包括：

雲貴16天（團號CY06，團費2,799美元）：探訪雲貴高原壯美自然風光與秀麗山水。

縱橫南北疆19天（團號CX03，團費3,499美元）：一次飽覽新疆最震撼的自然景觀，圓夢一生旅程。

探尋南疆14天（團號CX02，團費2,799美元）：深入帕米爾高原，探索龜茲佛國與古絲路文明。

古絲路＋中原文化15天（團號CR03，團費2,699美元）：暢遊西域風光，探訪中原古都文化。

東北全境14天（團號CB02，團費2,399美元）：探索中國東北壯麗秘境。

黃山、長江三峽14天（團號CL02，團費2,299美元）：一次飽覽黃山奇景與三峽風光。

青旅假期秉持「合理價格、優質服務」的辦團宗旨，多年來以完善服務及優良品質深獲旅客一致好評。

**地址：**582 Market Street, Suite 902, San Francisco, CA 94104

**網站：**www.cytstours.com

電話：（415）732-7000

世界自然遺產──張家界武陵源。
世界自然遺產──張家界武陵源。

雄奇秀美的長江三峽。
雄奇秀美的長江三峽。

精華 FAQ

  • 行程結合九寨溝、黃龍、張家界、長江三峽等名勝，並安排成都、峨眉山、樂山大佛、荊州古城與豪華遊輪，完整展現自然風光與人文歷史。

  • 2026年出發日期為10月5日、10月19日、11月2日及11月16日，團費為2,899美元，費用包含境內交通、五星級酒店、三餐、門票、導遊與保險。

  • 還有雲貴16天、縱橫南北疆19天、探尋南疆14天、古絲路＋中原文化15天、東北全境14天，以及黃山、長江三峽14天等多元路線，滿足不同需求。

甘肅

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