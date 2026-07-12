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深耕中半島20餘年 Ma's Auto二代接棒　Milpitas新店開幕 擴大服務南灣 堅持「誠實估價、專業修繕」贏得客戶信賴　導入數位管理系統　打造更高效率汽車維修服務

工商訊
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深耕中半島20餘年 Ma's Auto二代接棒　Milpitas新店開幕擴大服務...
深耕中半島20餘年 Ma's Auto二代接棒　Milpitas新店開幕擴大服務南灣

【工商訊】深耕舊金山中半島地區超過20年的 Ma's Auto（馬氏汽車修護廠），多年來始終秉持「誠實估價、專業修繕」的經營理念，以專業技術、合理收費及貼心服務，贏得廣大華人社區一致肯定，累積無數忠實客戶，也成為中半島最具口碑與信譽的汽車維修品牌之一。

創辦人 Kevin Ma 投身汽車維修產業逾二十年，憑藉豐富的維修經驗與精湛技術，堅持每一次維修都以客戶需求及行車安全為優先，不過度維修、不浮報工項，讓車主清楚了解每一筆維修費用，真正做到「誠實估價、專業修繕」。多年來，Ma's Auto憑藉誠信經營及穩定品質，在競爭激烈的灣區汽車維修市場建立了良好口碑，許多客戶更是一路相伴超過二十年，充分展現品牌深受信賴的價值。

隨著企業邁入新的發展階段，第二代正式加入經營團隊，為Ma's Auto注入嶄新的經營思維與服務模式。在承襲父親對品質與服務堅持的同時，也全面導入現代化數位管理系統，提供更便利的線上預約、維修進度管理及客戶服務流程，大幅提升整體服務效率與透明度，讓顧客從預約到交車都能享有更安心、更便利的服務體驗。

此外，因應汽車科技快速演進，Ma's Auto也持續升級專業設備與技術，強化電動車（EV）、油電混合車及新世代車輛電子系統的檢測與維修能力，結合老師傅多年累積的實務經驗與新世代數位科技，提供更全面、更精準的汽車維修保養服務。

為滿足南灣地區日益增加的服務需求，Ma's Auto近期正式成立Milpitas新分店，象徵企業發展邁向新的里程碑。新店延續總店一貫的專業精神，配備完善維修設備及經驗豐富的技師團隊，提供例行保養、引擎維修、煞車系統、冷氣維修、底盤檢修、電腦診斷及各項汽車保養維修服務，希望讓Milpitas及周邊城市居民，在住家附近即可享有與中半島總店相同的高品質服務。

Ma's Auto表示，二十多年來，始終堅持「誠實估價、專業修繕」的核心價值，未來將持續精進專業技術、提升服務品質，以更完善的設備、更高效率的數位管理及更貼近客戶需求的服務，持續守護灣區民眾的行車安全，打造值得信賴的汽車維修品牌。

Ma's Auto（馬氏汽車修護廠）

Milpitas 分店

300 Sango Court, Milpitas, CA

電話：408-620-6388、650-863-0898

Burlingame 店

777 California Drive, Burlingame, CA

電話：650-579-1888

官方網站：www.masautorepair.com

:::

精華 FAQ

  • Ma's Auto多年來堅持「誠實估價、專業修繕」，不浮報工項、不過度維修，並以客戶需求與行車安全為優先，因此在灣區華人社區建立穩定信賴與良好口碑。

  • 第二代接棒後，Ma's Auto導入現代化數位管理系統，提供線上預約、維修進度管理與客戶服務流程，讓從預約到交車的體驗更便利、透明，也提升整體效率。

  • Milpitas新分店配備完善維修設備與經驗技師，提供例行保養、引擎維修、煞車、冷氣、底盤檢修、電腦診斷等服務，並強化EV與油電混合車檢測維修。

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