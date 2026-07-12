臺灣中藥保健產品 B2B 商機交流會 7/21 聖克拉拉登場16 家臺灣中藥與漢方保健業者來美，尋找進口、代理與通路合作夥伴

臺灣中藥保健產品展示暨商機交流會

【舊金山 訊】舊金山台灣貿易中心將於 2026年 7月 21日（二）下午 1:30至 4:00，在Hyatt Regency Santa Clara舉辦「臺灣中藥保健產品展示暨商機交流會」，邀集14家臺灣中藥、漢方保健及健康產品業者及臺灣中醫、中藥兩大公協會來美展示，尋求與美國進口商、代理商、批發商、通路商及中醫藥健康產業專業人士合作。

此次來美業者產品涵蓋中藥產品、漢方貼布、科學中藥、漢方保健食品、牛樟芝、養髮產品、胃腸保健產品、草本茶飲及相關健康服務等，許多品牌與產品更是臺灣家戶熟悉的常備用品，例如正光金絲膏、張國周強胃散、明通治痛單等，長期累積消費者信任與品牌辨識度，具備開發美國華人市場、亞裔通路及草本保健市場的潛力。

本次活動鎖定 B2B商業合作，特別適合正在尋找臺灣及亞洲優質草本或漢方產品來源的美國業者參加。美國進口商與代理商可直接與臺灣原廠代表洽談，了解產品特色、品牌代理、採購合作、OEM/ODM及未來美國市場導入機會。

舊金山台灣貿易中心表示，北加州及美西地區中醫藥、草本保健與亞裔健康產品市場活躍，許多通路商也正積極尋找具信任度、差異化及文化連結的新產品。本次臺灣業者組團來訪，正是協助美國業者直接接觸臺灣優質供應鏈、開發新商品線及建立長期合作關係的良機。

活動資訊

活動名稱： 臺灣中藥保健產品展示暨B2B 商機交流會

日期：2026 年 7月 21日（二）

時間：1:30 PM – 4:00 PM

地點：Magnolia Room, Hyatt Regency Santa Clara (5101 Great America Parkway, Santa Clara, CA)

參加費用：免費

適合參加對象：

中藥、草本保健、健康食品、漢方貼布、養髮、胃腸保健及相關健康產品之進口商、代理商、批發商、通路商、電商平台，以及中醫藥相關專業人士。

參展企業名單，包括正光製藥、臺灣三帆製藥、裕益製藥、台灣利得生物科技、張國周製藥、富田製藥、勸奉堂製藥、源洲生技藥品、諾美爾健康科技、國科生技製藥、國寶芝本草生技、太極堂本草生物科技、顧安醫療志業、明通化學製藥，以及臺灣中藥工業同業公會與中華民國中醫醫學會全國聯合會等16家企業及產業代表，展現臺灣中藥、生技及健康保健產業完整供應鏈與創新實力。

報名連結：https://reurl.cc/R2KKy6

參展業者：https://sf.taiwantrade.com/news/detail?id=36094

精華 FAQ Q1：這場臺灣中藥保健產品交流會何時何地舉辦？ 活動訂於2026年7月21日（二）下午1:30至4:00，在Hyatt Regency Santa Clara的Magnolia Room舉行，地點位於5101 Great America Parkway, Santa Clara, CA。

Q2：這次活動主要鎖定哪些美國業者與合作模式？ 活動以B2B合作為主，歡迎進口商、代理商、批發商、通路商、電商平台及中醫藥專業人士參加，現場可與台灣原廠直接洽談採購、代理、OEM/ODM與市場導入。

Q3：台灣業者此次來美展示哪些產品與特色？ 參展產品包括中藥、漢方貼布、科學中藥、保健食品、牛樟芝、養髮與胃腸保健產品、草本茶飲及醫療服務等，多數品牌具台灣市場知名度，適合拓展美國華人與亞裔通路。 手刀報名