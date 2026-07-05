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資本利得稅和遺產稅一石二鳥進階規劃，7/15&16線上講座見真章

工商訊
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【工商訊】由上市公司 Ameriprise Financial 逾30年實務經驗的特許財務規劃師周美懿精心策劃。「大而美法案」重新洗牌高收入、高資產族群的規劃重點。納稅人除了了解其內容之外，更重要的是能夠主動出擊，積極佈局，來透過調整後總收入未逾各項稅務優惠的收入門檻，來享受法案推出的稅務優惠紅包。

周美懿表示，高資產人士，鎖定生前贈與免稅額為一千五百萬，並且能有效搭建不可撤銷信託為媒介，透過信託條文和委託人及非委託人機制的彈性，在稅法允許的情形之下，拿到贈與資本未來出售面臨的增值稅近40%的省稅，做最大程度的佈局和盤算。

此外，夫妻共有財產州，如加州，夫妻在分別去世時各有一次底價提升免除資本利得增值稅賦。透過特殊設計規劃的信託，可望增加第三次低價提升免除增值稅賦的機會，亦是聽所未聞的高階規劃。很多人會質疑，在如此高額的遺產稅免稅額，是否就不用進行信託規劃？現有的生前信託，需要進一步更新嗎？不可撤銷信託用來做贈與的規劃是否從此就束之高閣？永久性的稅法條例，是否意味著從此之後，就不會變更？這些問題的答案，是因人的年齡、資產類別與其潛力，和家庭對傳承的期許和要求不同而有異。

上述這些罕見人知但是代價不菲的稅務挑戰，有機會經由有經驗的專業團隊來解碼並且解套。周女士會在此次線上講座系列，深入淺出透過案例分享，千萬不可錯過。

第一場：7/15（週三）3:30 PM – 5:30 PM PDT（進階版，中文）

資產含單一高額股票／未付增值稅／住家逾5百萬者必聽

主講人：周美懿特許財務規劃師

• 新法下，哪些稅務優惠會因高收入而喪失？如何避免？

• C型公司報稅稅務優勢，如何充分利用？

• 未付增值稅資產：透過分期付款信託降低稅負。

• 慈善捐贈在新法下的多贏規劃。

特別加場（最後30分鐘，從5 PM PDT 開始）

主講人：逾二十年臨床經驗針灸醫師 段旭民

• 傳統中醫在痛症和內科疾病治療與預防方面的優勢。很多疾病的早期徵兆其實是亞健康狀態，及時干預可以有效預防疾病發生。

• 何謂經絡？如何透過經絡與針灸穴位治療？案例分享。

第二場：7/16/2026（週四）3:30 PM – 5:30 PM PDT（進階版，中文）

主講人：周美懿特許財務規劃師

• 生前謹慎完善的策略，有助身後發揮省稅效果與價值的信託規劃。

• 在新法高額贈與免稅額的事實之下，延伸分析利益家族企業傳承的策略、高效益世代傳承的關鍵要素。

主講人：王穎

• 專家見解，破題應對市場變局，安心的投資策略。

• 當前市場分析與應對策略。

報名截止時間：7/14/2026（週二）04:00 PM PDT

電郵報名：[email protected]

線上講座必須註冊，報名成功後將從 Ameriprise 收到上線連結。本講座免費參加，主辦方保留最終審核與拒絕參與資格的權利，不招待投資、金融、保險專業人士。

精華 FAQ

  • 新聞主軸是Ameriprise舉辦的兩場線上講座，內容聚焦「大而美法案」後，高收入與高資產族群如何透過信託、贈與與資產配置進行節稅與傳承規劃。

  • 重點包括生前贈與免稅額、不可撤銷信託、資本利得稅節省、夫妻底價提升，以及慈善捐贈與家族企業傳承等，目的是降低未來稅負並提升資產 انتقال效率。

  • 講座分別在7/15與7/16下午3:30到5:30 PDT舉行，採線上中文形式，需事先註冊，並在7/14下午4點前以電郵報名，成功後才會收到上線連結。

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