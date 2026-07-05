貴騰賭場大酒店持續推出$8,000,000大放送下一位百萬富翁即將誕生

GLAMOUR越南音樂盛會-7月19日 星期日 下午5時

【工商訊】今個夏天，貴騰賭場大酒店精彩獎賞送不停，持續推出$8,000,000非凡世界大放送！即日起至8月1日，每週六晚上7時至11時，賓客每小時均有機會贏取高達$100,000現金！更有5位幸運贏家可獲得$1,500免費老虎機遊戲獎賞。

所有精彩獎賞最終將迎來高潮$100萬現金大抽獎！於8月1日星期六凌晨十二點，一位幸運贏家將成為貴騰下一位百萬富翁，獨得$100萬現金！另外還有5位幸運贏家可贏取高達$25,000現金。

貴騰更帶來一系列夏季精彩演出，呈獻亞洲最受歡迎藝人的震撼舞台：

GLAMOUR - 7月19日 星期日 下午5時

GLAMOUR是一場頂級越南音樂盛會，由被譽為「Bolero天后」的Lệ Quyên 領銜演出，並集結Đan Trường、Ý Lan、Bằng Kiều及Hoàng Thanh Trúc 等重量級歌手，同時由 Hoàng Bảo樂隊現場伴奏。匯聚越南娛樂界最具代表性的巨星陣容，GLAMOUR勢必帶來一場令人難忘的星光盛宴。

黃貫中 - 8月29日 星期六 晚上8時

香港傳奇搖滾歌手及結他手黃貫中，身為殿堂級樂隊Beyond的重要成員，以其獨特音樂風格及震撼人心的現場演出，影響亞洲樂迷數十載。縱橫樂壇超過三十年，黃貫中至今仍是亞洲搖滾界最受尊敬的代表人物之一。千萬不要錯過親身欣賞這位搖滾傳奇現場演出的難得機會。

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世界足球冠軍賽

Playbook Sports Bar是您觀賞每一場賽事的最佳地方。透過環繞式LED大螢幕，感受每一刻緊張刺激的高強度對決，更有現場觀賽氣氛以及不容錯過的餐飲優惠。7月19日星期日，歡迎蒞臨貴騰終極觀賽派對，一同見證全球最大足球決賽盛事！

座位有限，強烈建議提前訂座。立即前往Graton.com預留您的座位！

$8,000,000非凡世界大放送- 即日起至8月1日，每週六晚上7時至11時。

$100萬現金大抽獎-8月1日 星期六 凌晨12點，

黃貫中 - 8月29日 星期六 晚上8時。

世界足球冠軍賽。