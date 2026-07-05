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北加州齊魯會館2026年度獎學金開放申請　祭孔大典頒發五名優秀學子獎助學金

舊金山訊
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伍志翔處長(右二)、莊雅淑主任(左二)、北加州齊魯會館理事長沙澄(右一)及前任會...
伍志翔處長(右二)、莊雅淑主任(左二)、北加州齊魯會館理事長沙澄(右一)及前任會長儀容(左一)。

【舊金山訊】北加州齊魯會館（San Dong Association of Northern California）自1981年創立以來，至今已有45年歷史，長期秉持「鄉親聯誼、弘揚孔子思想」宗旨，致力凝聚齊魯鄉親情誼，推廣中華優質文化，並鼓勵華裔青年積極參與社區服務，為地方發展與公益貢獻心力。會館也誠摯邀請各界熱心人士共同支持與贊助，攜手推動文化傳承及培育優秀青年學子。

北加州齊魯會館理事長沙澄表示，會館多年來持續關注北加州華裔子弟教育發展，連續舉辦獎學金甄選活動，鼓勵品學兼優、熱心公益的青年學子努力向學。每年獲獎學生均於北加州祭孔釋奠大典中接受公開表揚，不僅肯定其優異表現，也藉此傳承尊師重道、崇文重教的傳統文化精神。

2026年度北加州齊魯會館獎學金即日起正式開放申請，將遴選五位優秀學生，每位獲獎者可獲頒獎狀一紙及500美元獎學金。申請資格為2026年8月後升讀高中十二年級（12th Grade）的學生。

頒獎典禮將於2026年9月20日（星期日）在南灣華僑文教服務中心舉行的北加州祭孔釋奠大典中隆重舉行，公開表揚得獎學生，彰顯華裔社區重視教育、培育人才的優良傳統。

本年度獎學金受理申請至2026年7月31日截止。申請人須先透過電子郵件向齊魯會館獎學金組索取申請辦法及申請表，並於截止日前將完整申請資料以電子檔寄送至獎學金專用信箱 [email protected]，逾期恕不受理。

會館預計於8月底通知並公布得獎名單。獲獎學生須親自或委派代理人出席9月20日頒獎典禮，領取獎狀及獎學金。如有任何申請相關問題，可透過上述電子郵件與齊魯會館獎學金組聯繫。

精華 FAQ

  • 申請對象為2026年8月後升讀高中十二年級的學生，也就是即將升上高三的學子。會館希望透過獎學金，鼓勵品學兼優且熱心公益的青年持續向學。

  • 本年度將遴選五位優秀學生，每位得獎者可獲頒一紙獎狀與500美元獎學金。會館也將在祭孔釋奠大典中公開表揚，以肯定其學業與社區表現。

  • 申請截止日為2026年7月31日，需先以電子郵件索取辦法並提交完整資料。會館預計8月底公布名單，頒獎典禮則於9月20日在南灣華僑文教服務中心舉行。

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