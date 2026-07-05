扶輪5150地區 歡迎陳玉惠就任2026-2027年度地區總監

扶輪5150地區 陳玉惠就任2026-2027年度地區總監

【工商訊】來自台灣、深耕灣區 多年的企業家及社區志工陳玉惠（YuHui Chen）正式就任國際扶輪5150地區（Rotary District 5150）2026-2027年度地區總監，將帶領轄區近1,600位扶輪社員，攜手服務馬林縣（Marin County）、舊金山 （San Francisco）及聖馬刁縣（San Mateo County）等地社區，以實際行動持續擴大公益服務的影響力。

出生於台灣的陳玉惠，移居美國後在舊金山灣區落地生根，並於2011年加入門洛公園扶輪社（Rotary Club of Menlo Park），多年來積極投入扶輪服務。她同時也是SBM Fitness創辦人，長期透過健康管理、企業經營及公益參與，協助民眾提升健康生活品質，培育領導人才，並持續回饋社區，深獲各界肯定。

扶輪（Rotary）是全球性的志願服務組織，匯聚來自各行各業的專業人士與社區領袖，透過社區服務、人道援助、教育推廣、青年培育及國際合作等計畫，致力改善社區福祉，並促進世界和平與永續發展。

陳玉惠將2026-2027年度主題訂為**「愛的季節（Season of Love）」**，期盼串聯5150地區各扶輪社力量，依循一年四季不同主題，推動貼近社區需求的公益服務，涵蓋家庭關懷、教育支持、弱勢援助、環境保護及青年發展等重要面向，讓愛與服務持續在社區扎根。

陳玉惠表示：「身為一位在灣區建立新生活的移民，扶輪不僅讓我找到珍貴的友誼，也讓我找到人生的方向，以及服務他人的機會。我親眼見證無數志工攜手解決問題、支持家庭，並為社區帶來正向改變。我希望有更多人透過參與扶輪服務，體會奉獻的價值，並發現回饋社會所帶來的喜悅與力量。」

在「愛的季節」年度主題下，5150地區將依四季推動四大服務重點：

**「愛的夏季」（7月至8月）**聚焦兒童及母嬰健康，透過尿布募集及相關公益服務，協助有需要的母親、嬰幼兒及家庭，減輕生活負擔。

**「愛上學習」（9月至11月）**以教育及識字推廣為核心，舉辦學用品募集、閱讀推廣、識字教育及獎學金計畫，提供學生更多學習資源，培育未來人才。

**「溫暖同行」（12月至翌年3月）**則將重點放在關懷弱勢族群，推動玩具募集、食物捐贈及各項社區服務活動，陪伴有需要的家庭度過寒冬，傳遞溫暖與希望。

**「春季行動」（4月至6月）**將聚焦環境保護與青年發展，透過淨灘、環保專案及青年領導力培訓等活動，鼓勵更多年輕世代投入公共服務，共同打造更美好的永續未來。

陳玉惠表示，希望藉由「愛的季節」計畫，進一步串聯5150地區各扶輪社與社區夥伴，共同規劃並推動符合地方需求的服務專案，建立更多跨領域合作關係，持續為馬林縣、舊金山及聖馬刁縣居民帶來長遠且深具影響力的公益成果。

扶輪5150地區也誠摯邀請關心社區發展、熱心公益的各界人士加入扶輪大家庭，透過服務、領導與友誼，攜手為社區創造更多正向改變，共同實踐「超我服務」（Service Above Self）的扶輪精神。