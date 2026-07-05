TAITA-SV 2026學生領袖獎學金開放申請 首度擴大至台灣大學生 培育台美科技新世代領袖

【加州矽谷 訊】矽谷台美產業科技協會（TAITA-SV）正式宣布啟動「2026 TAITA-SV Student Leadership Scholarship（學生領袖獎學金）」申請。今年最大亮點，是首度將申請對象擴大至台灣在學大學生，希望透過跨國人才培育平台，鼓勵具領導力、創新能力及社會影響力的青年與矽谷科技、生醫、人工智慧（AI）及創新產業接軌，培養具有全球視野的新世代領袖。

本屆獎學金將持續提供美國高中生及全美大學生申請，其中大學生每名可獲2,000美元、高中生每名1,000美元。申請期間自2026年4月1日至7月10日，獲獎學生除可獲頒獎學金外，也將受邀出席TAITA-SV年會接受表揚，並與矽谷科技、生醫及創業領域領袖交流，拓展國際人脈與職涯發展機會。

TAITA-SV表示，今年首次開放台灣大學生參與申請，象徵協會的人才培育平台正式延伸至台灣，希望透過與美國學生共同競逐獎學金，促進跨國交流與合作，培養未來推動台美科技創新合作的重要人才。

今年台灣大學生組特別以 「How I Can Bring the Collaborations between Taiwan and Silicon Valley」 為論文主題，鼓勵青年提出促進台灣與矽谷合作的創新構想，展現國際視野與前瞻思維。

TAITA-SV會長劉嘉寧（Servina Liu）表示，教育是最值得投資的未來，學生領袖獎學金不只是經濟上的支持，更希望打造一座連結台灣與矽谷的人才橋梁。她表示，今年新增台灣大學生組，希望讓更多青年提早與國際接軌，培養全球競爭力，未來成為推動台美科技、生醫、AI及創新合作的重要力量。

她指出，多年來TAITA-SV持續結合矽谷企業、高科技及生醫領域資源，透過年會、論壇及企業交流活動，讓學生不僅獲得獎學金，更能近距離接觸世界級產業領袖，拓展國際視野，建立珍貴的人脈網絡。

TAITA-SV表示，學生領袖獎學金能夠持續推動並逐年成長，有賴Scholarship Program Leads Charles Fu與Caleb Chu長期投入。他們除負責獎學金計畫推動，更積極串聯TAITA-SV理監事、矽谷科技業前輩及歷屆得主，建立校友與導師網絡，讓學生在獲獎後仍能持續獲得職涯指導、跨世代交流及國際合作機會。

Charles Fu表示，歷年申請者除了學業表現優異外，許多人自高中時期便積極投入公益服務、社區參與及領導工作，展現全方位發展。他希望這項獎學金能減輕學生追逐夢想的經濟負擔，鼓勵更多青年勇於追求理想。

Caleb Chu則表示，教育的價值不只在頒發獎學金，而是在未來多年持續陪伴青年探索夢想、建立自信，並成為願意回饋社會、連結世界的新世代領袖。

TAITA-SV強調，獎學金評選並非僅以學業成績為唯一標準，而是綜合考量學術表現、領導能力、社團與課外活動、社區服務、創新思維，以及對台灣與國際社會的貢獻潛力，透過書面審查、推薦信、論文及面試，遴選最具未來領袖潛力的青年。

TAITA-SV指出，2025年學生領袖獎學金曾獲多家媒體專文報導，受到灣區教育界與科技界高度關注。今年首度擴大至台灣大學生，更展現協會持續深化台美青年人才交流、實踐「連結台灣、立足矽谷、放眼世界」使命的決心。

申請資訊

• 申請期間：2026年4月1日至7月10日

• 大學生獎學金：US$2,000

• 高中生獎學金：US$1,000

• 申請資格：加州及台灣高中、大學生（依各組規定）

• 大學組：https://forms.gle/N8ZJceirL76PeJ4C6

• 高中組：https://forms.gle/sAaUmgpiMMHoK2pk7

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