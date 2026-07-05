昆侖文化重新詮釋中華文明起源北加州專題講座7月11日登場 探討中華文明可望上推至八千年前

【舊金山訊】近年來，圍繞「昆侖」的歷史定位與文化源流，引發學術界與網路社群廣泛討論。一項被認為與秦始皇有關、史書未明載的重要歷史任務，更掀起新一波「昆侖熱」，促使不少研究者重新思考「昆侖」的真正所在，以及其在中華文明發展中的歷史定位。

根據史料記載，今日所稱的「崑崙山」，係約2150年前，張騫出使西域返國後，漢武帝依據其對于闐南山的描述而命名，《史記》與《漢書》均有相關記載；而秦始皇時期則更早約一百年。近年新出土文物與相關研究則顯示，「昆侖文化」的形成可追溯至距今約八千年前，因此，「昆侖」並不等同於「崑崙山」，「昆侖文化」亦非一般所稱的西域文化，更非外來文化，而是中華文明早期發展的重要文化內涵之一。

中國著名考古學者馮時提出，中華文明的認定應從傳統著重器物文化的「形而下」觀點，進一步提升至知識體系的「形而上」層面。他以所建立的「中國天文考古學」理論為基礎，認為「昆侖文化」所蘊含的天文、地理知識，足以將中華文明的起源，由目前普遍認定的五千年，上推至八千年前。

為讓僑界深入了解此一新興學術觀點，北加州 國立政治大學校友會展卷社邀請政大校友李仁龍先生，以「上推中華文明至八千年的昆侖文化」為題舉辦專題演講。李仁龍將整理介紹馮時教授《中國天文考古學》及其多年來十餘場學術演講、講座與訪談內容，系統性說明「昆侖」的真正意涵，以及目前包括AI資料庫在內仍未完整呈現的「昆侖文化」研究成果。

本次講座由國立政治大學校友會展卷社、中華聯誼會及Friends of the Millbrae Library共同主辦，歡迎對中華文明、歷史文化及考古研究有興趣的民眾踴躍參加。

活動資訊

講題： 上推中華文明至八千年的昆侖文化

主講人： 李仁龍

時間： 7月11日（星期六）

地點： Millbrae Public Library

地址： 1 Library Ave., Millbrae, CA