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「天河大賭場」歡慶美國建國250周年 七月份推出一系列的抽獎及現金奬賞大放送

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「天河大賭場」呈獻一系列精彩禮遇與娛樂體驗
「天河大賭場」呈獻一系列精彩禮遇與娛樂體驗

【工商訊】天河大賭場」為慶祝美國建國250周年，繼月初的一系列精彩活動後，更多精彩禮遇與娛樂體驗延續整個7 月，呈獻一系列精彩抽獎活動及餐飲體驗：從7月11日 – 8月29日參加$850,000 BMW 豪車送大禮抽獎活動，讓開心玩樂更精彩！活動每星期設有豐富獎項，更有機會贏取壓軸大獎的豪華座駕。

7月11日起，「天河貴賓會員卡」會員每逢星期六均有機會贏取免費遊戲及現金獎賞，並可賺取抽獎券角逐壓軸大獎—BMW 開篷跑車。另設星期一加碼機會，提升中獎機率。即日至9月30日，下午5時至晚上10時$200,000 二十一點錦標賽系列逢星期三舉行，加入創新玩法「Chips Lift」及「Surrender Token」，增添策略性及比賽張力。

7月14日 晚上7時可參加「Cash Carriage拉霸老虎機」！首200名於當日賺取500積分的「天河貴賓會員卡」會員，即可在指定Cash Carriage老虎機享有三次免費拉霸機會。此外，所有參加者都將自動加入抽獎活動，並有機會贏取$500 Free Slot Play獎賞。

7月18日在32 Brews Street 舉行Sacramento Republic足球賽事觀賽派對，誠邀球迷蒞臨 32 Brews Street 參與 Sacramento Republic FC 觀賽派對。現塲視野開揚，配以精選手工啤酒及熱烈氛圍，讓賓客於充滿活力的社交環境中盡情投入比賽日盛況。

7月21日晚上7時起精彩體驗全面升級。當日首 200 位賺取 500 的即日會員積分（Tier Credits）之會員，將可獲贈 5 次指定《Wheel of Fortune》老虎機免費轉盤機會，並有機會贏得夢幻郵輪之旅。

7月30日是The Humidor 波本威士忌及雪茄酒廊誠意呈獻「Sinners & Smoke醇享之夜」為主題是，精心打造夜間尊尚體驗，透過煙霧、火光與精緻品味，探索豪華感受的另一面，為賓客帶來非凡享受。

如欲了解更多有關「天河大賭場」及其持續發展的資訊，請登錄 www.SkyRiver.com.

精華 FAQ

  • 活動包括BMW豪車送大禮抽獎、星期六會員免費遊戲與現金獎賞、星期一加碼抽獎機會，以及多項限時老虎機免費轉盤與Free Slot Play獎賞。

  • 二十一點錦標賽自即日起至9月30日，每逢星期三下午5時至晚上10時舉行，並加入Chips Lift與Surrender Token新玩法，提升策略性與比賽張力。

  • 7月18日在32 Brews Street舉行Sacramento Republic FC觀賽派對；7月30日則由The Humidor推出「Sinners & Smoke醇享之夜」，主打波本威士忌與雪茄體驗。

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