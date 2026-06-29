蓮生活佛主持浴佛慶佛誕　發表新書《心與心的對話》勉眾明心見性

蓮生活佛於西雅圖雷藏寺主持浴佛儀式，與海內外信眾共同慶賀釋迦牟尼佛聖誕。

【工商訊】為慶賀釋迦牟尼佛聖誕，西雅圖雷藏寺6月27日舉行釋迦牟尼佛本尊法同修暨浴佛慶典，來自美國各州，以及英國、西班牙、澳洲、巴西 、巴拿馬、馬來西亞、新加坡 、台灣及香港 等地的信眾齊聚大雄寶殿，在蓮生活佛帶領下，以香湯灌沐佛陀金身，共同慶祝佛誕佳節。當天適逢蓮生活佛82歲壽誕，大眾亦同聲祝賀，蓮生活佛並發表新書《心與心的對話》。

釋迦牟尼佛本尊法同修中，蓮生活佛講解《楞嚴經》卷四「根塵既銷，云何覺明不成圓妙」的義理，指出眼、耳、鼻、舌、身、意六根皆源於妙明真心，卻因無始以來的妄想顛倒而生。世人因無明執著六根所感知的色、聲、香、味、觸、法等六塵境界，而迷失本具的妙明真心。

蓮生活佛表示，修行應收攝六根、反觀內照，不隨外境流轉；當修至根塵俱泯，自然顯發圓滿的妙明真心。妙明真心本無垢染，猶如虛空，一切塵境如雲雨風雪，皆屬暫時現象。真正的妙明真心超越時空限制，不僅能觀照十方法界，也能通達過去、現在與未來。

新書《心與心的對話》為蓮生活佛第309本著作，內容收錄多位信眾分享的學佛心得與修行證悟，蓮生活佛逐一回應並給予修持指導與勉勵。其中，書中特別提醒讀者切勿沉迷碟仙等靈異遊戲，指出相關現象多與靈界干擾有關，雖可能對小事有所感應，卻容易誤導修行，甚至影響身心健康，因此應謹慎遠離。

書末並引用清代紀曉嵐《閱微草堂筆記》中的一則故事，以白話文重新詮釋。文中描述一位老道士以各種神奇法術示現，最後說明這些僅屬法術技巧，並非真正的神仙之道。老道士指出，真正修道並非追求神通異能，而是返璞歸真、與道合一，內斷世俗執著，外修善行、廣積功德，方能契入正道。

蓮生活佛並以佛陀教誨「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」作為全書結語，勉勵大眾以淨化自心、廣行善業為修行根本，實踐佛法精神。