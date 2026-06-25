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北加州華僑會館走進 Liberty Tower父親節愛心關懷演出　歌聲傳愛溫暖長者心

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北加州華僑會館父親節愛心關懷演出全體團員合照
北加州華僑會館父親節愛心關懷演出全體團員合照

【舊金山訊】為慶祝父親節，北加州華僑會館於6月24日下午前往Liberty Tower老人社區舉辦「父親節愛心關懷卡拉OK歡樂聯歡會」，透過中、西經典歌曲演唱及溫馨互動，向社區長者獻上誠摯祝福，讓整個會場洋溢著歡笑與掌聲，也為長者帶來一個充滿溫暖與歡樂的午後。

本次活動由北加州華僑會館館長吳毓苹策劃，董事長吳睦野博士主持，周威均擔任DJ並帶領義工表演團演出。節目內容豐富多元，涵蓋國語、台語及英語歌曲，充分展現華僑會館長期投入公益、關懷社區及服務長者的精神。

演出由吳毓苹與吳睦野博士合唱《感恩的心》揭開序幕，溫馨歌聲感動全場。隨後周威均演唱〈Perfect〉；楊韶華與周振鏞對唱《愛的華爾滋》；余亮帶來節奏輕快的《愛情恰恰》，吳毓苹並帶領團員跳Line Dance與長者同樂，現場氣氛熱烈；吳睦野博士演唱〈One Way Ticket〉；李劭穎演唱〈Fly Me to the Moon〉及《瀟灑走一回》，並於間奏中表演太極扇，展現剛柔並濟的風采；江郁蕙演唱〈Lemon Tree〉；陳韻嫻演唱《最後探戈》，由周振鏞、楊韶華伴舞；沈毅獻唱《幾度花落時》；黃青深情演唱《You Raise Me Up》。一首首耳熟能詳的歌曲，引起長者們共鳴，掌聲與歡呼聲此起彼落。

活動最後，全體團員共同演唱《明天會更好》，悠揚歌聲迴盪全場，許多長者也跟著拍手、輕聲哼唱，溫馨感人的畫面為此次父親節愛心關懷演出畫下圓滿句點。

吳毓苹表示，義工表演團希望透過歌聲傳遞關懷，以實際行動陪伴長者，讓他們感受到社會的溫暖與祝福，共度一個難忘的父親節。

她並表示，北加州華僑會館長期推動敬老關懷及公益服務，希望藉由音樂與表演豐富長者生活、增添歡笑，也期盼未來持續走進灣區各退休社區，舉辦更多愛心關懷活動，將善與愛不斷傳遞至社區每一個角落。

精華 FAQ

  • 活動於6月24日下午在舊金山的Liberty Tower老人社區舉行，形式為父親節愛心關懷卡拉OK歡樂聯歡會，主要對象是社區長者。

  • 節目包含國語、台語與英語歌曲演唱，並結合Line Dance、太極扇與對唱等互動表演，讓長者在歡唱與欣賞中感受熱鬧氣氛。

  • 吳毓苹表示，會館將持續推動敬老關懷與公益服務，未來希望走進灣區更多退休社區，透過音樂與表演帶來歡笑、祝福與陪伴。

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