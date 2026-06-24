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開心直播6月27日硅谷舉辦免費投資理財大講座解析美股走勢與Kalshi預測市場　現場抽獎送SpaceX股票

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開心直播6月27日硅谷舉辦免費投資理財大講座
開心直播6月27日硅谷舉辦免費投資理財大講座

【工商訊】專注於北美華人財經教育的開心直播（CrazyLive），將於6月27日（星期六）下午1時30分，在矽谷密爾比達（Milpitas）的聖荷西－密爾比達索內斯塔酒店（Sonesta San Jose–Milpitas）舉辦免費投資理財大講座。由於現場座位有限，主辦單位呼籲有意參加者提前掃描海報QR Code或來電預約報名，以確保席位。

本次講座特別邀請擁有近30年投資分析經驗、曾任職於鳳凰衛視的資深分析師王惟（Warren Wang，學員慣稱「王老師」）擔任主講，並由開心直播營運負責人小戴共同主持，深入解析當前投資市場三大熱門議題。

首先，王老師將針對美股短期走勢進行分析，運用艾略特波浪理論（Elliott Wave）及斐波那契時間窗（Fibonacci Time Window）等技術分析工具，探討近期市場可能出現的「ABC」波段調整，協助投資人掌握市場節奏與投資機會。

其次，講座將介紹近年備受關注的預測市場（Prediction Market）。隨著2026年世界盃足球賽於6月11日開賽，王老師將說明如何透過受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的Kalshi預測市場，參與體育賽事及重大事件合約交易。此內容也是開心直播熱門課程「Kalshi周周盈」的重要核心之一。

此外，講座也將探討美國房地產市場與期權現金流投資策略。透過回顧2021年至2025年間美國房地產市場的發展趨勢，並結合開心直播招牌課程「收租寶」（Covered Call／備兌開倉）策略，分享如何運用期權工具建立穩定現金流，實踐「先收錢、後投資」的理財理念。

主辦單位表示，凡親臨現場參與講座者，皆可獲贈價值25美元的Kalshi開戶禮金。同時，活動現場將舉行三輪幸運抽獎，共送出三股SpaceX（太空探索技術公司）股票，為與會來賓增添更多驚喜與收穫。

本次講座全程免費，特別適合對美股投資、期權交易及預測市場有興趣的華人投資者參加。由於座位有限，額滿為止，歡迎有興趣民眾儘速報名。

【活動資訊】

時間：6月27日（星期六）下午1時30分

地點：Sonesta San Jose–Milpitas Hotel（777 Bellew Drive, Milpitas, CA 95035）

報名專線：（650）830-8824（矽谷辦公室）

精華 FAQ

  • 講座訂於6月27日星期六下午1時30分，在矽谷密爾比達的Sonesta San Jose–Milpitas Hotel舉行，主辦單位提醒座位有限，建議先行報名以確保入場。

  • 內容涵蓋美股短期走勢分析、Kalshi預測市場操作，以及美國房地產與期權現金流策略，並以技術分析與實戰案例協助華人投資者理解市場。

  • 凡親臨現場者可獲價值25美元的Kalshi開戶禮金，活動還安排三輪幸運抽獎，共送出三股SpaceX股票，增加講座的互動與獲得感。

美股 矽谷 聖荷西

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