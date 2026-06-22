灣區製造企業ABC 美國國慶空中橫幅宣傳登場飛越舊金山天際線 邀民眾拍照抽千元禮券

ABC將於7月4日美國國慶日晚間，在舊金山上空推出大型空中橫幅宣傳活動，並舉辦拍照抽獎活動。

【聖荷西訊】灣區 製造企業 American Built Cabinets（ABC）將於今年美國國慶日（7月4日）推出別開生面的「舊金山 空中橫幅宣傳活動」，以實際行動響應美國本土製造精神，並與灣區民眾一同歡慶美國獨立紀念日。

ABC表示，今年適逢美國建國250周年的重要里程碑，公司特別參與贊助此次國慶空中宣傳活動，希望藉由創新的行銷方式，向社區展現「美國製造（Made in America）」的價值與精神，同時深化與灣區居民的互動與連結。

根據規劃，活動將於7月4日晚間7時至9時展開，飛機將拖曳印有ABC品牌訊息的大型橫幅，飛越舊金山海濱區及多個熱門煙火觀賞地點，讓民眾在欣賞國慶煙火之餘，也能抬頭看見翱翔天際的ABC宣傳橫幅。

為增添活動趣味性，ABC同步推出線上互動抽獎活動。凡於活動期間發現並拍攝ABC空中橫幅，將照片上傳至個人社群媒體 平台，即有機會參加抽獎，贏取最高價值1,000美元禮券及其他精美獎品。

本次活動以「Look Up, San Francisco（抬頭仰望舊金山）」、「See It（看見它）」、「Snap It（拍下它）」、「Win It（贏得好禮）」為主題，鼓勵民眾共同參與這場充滿創意與節慶氛圍的城市互動活動。活動詳情、參加方式及抽獎規則將於近期陸續公布。實際飛行時間、路線及能見度則將依天候狀況、美國聯邦航空總署（FAA）規範及現場營運安排調整。

ABC（American Built Cabinets）總部設於加州聖荷西，是一家專業客製化櫥櫃製造企業，專精於高品質廚房櫥櫃、全屋收納系統及各類居家空間解決方案。公司秉持「本地製造、精湛工藝、客戶至上」的經營理念，服務對象涵蓋住宅屋主、室內設計師、建築商、地產開發商及商業客戶，致力為北加州市場提供兼具品質與競爭力的櫥櫃產品與專業服務。

ABC地址：1748 Junction Avenue, San Jose, CA 95112。

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