灣區製造企業ABC 美國國慶空中橫幅宣傳登場飛越舊金山天際線 邀民眾拍照抽千元禮券
【聖荷西訊】灣區製造企業 American Built Cabinets（ABC）將於今年美國國慶日（7月4日）推出別開生面的「舊金山空中橫幅宣傳活動」，以實際行動響應美國本土製造精神，並與灣區民眾一同歡慶美國獨立紀念日。
ABC表示，今年適逢美國建國250周年的重要里程碑，公司特別參與贊助此次國慶空中宣傳活動，希望藉由創新的行銷方式，向社區展現「美國製造（Made in America）」的價值與精神，同時深化與灣區居民的互動與連結。
根據規劃，活動將於7月4日晚間7時至9時展開，飛機將拖曳印有ABC品牌訊息的大型橫幅，飛越舊金山海濱區及多個熱門煙火觀賞地點，讓民眾在欣賞國慶煙火之餘，也能抬頭看見翱翔天際的ABC宣傳橫幅。
為增添活動趣味性，ABC同步推出線上互動抽獎活動。凡於活動期間發現並拍攝ABC空中橫幅，將照片上傳至個人社群媒體平台，即有機會參加抽獎，贏取最高價值1,000美元禮券及其他精美獎品。
本次活動以「Look Up, San Francisco（抬頭仰望舊金山）」、「See It（看見它）」、「Snap It（拍下它）」、「Win It（贏得好禮）」為主題，鼓勵民眾共同參與這場充滿創意與節慶氛圍的城市互動活動。活動詳情、參加方式及抽獎規則將於近期陸續公布。實際飛行時間、路線及能見度則將依天候狀況、美國聯邦航空總署（FAA）規範及現場營運安排調整。
ABC（American Built Cabinets）總部設於加州聖荷西，是一家專業客製化櫥櫃製造企業，專精於高品質廚房櫥櫃、全屋收納系統及各類居家空間解決方案。公司秉持「本地製造、精湛工藝、客戶至上」的經營理念，服務對象涵蓋住宅屋主、室內設計師、建築商、地產開發商及商業客戶，致力為北加州市場提供兼具品質與競爭力的櫥櫃產品與專業服務。
ABC地址：1748 Junction Avenue, San Jose, CA 95112。
電子郵件：[email protected]、[email protected]。
洽詢電話：669-298-1888。
ABC將參與贊助舊金山空中橫幅宣傳活動，安排飛機拖曳品牌橫幅飛越市區天際線，藉國慶節慶氛圍向民眾傳達「Made in America」理念。 活動預定在7月4日晚間7時至9時進行，飛行路線將涵蓋舊金山海濱區與多個熱門煙火觀賞地點，但實際時間與能見度仍視天候與FAA規範調整。 只要在活動期間拍到ABC空中橫幅，並將照片上傳至個人社群媒體平台，就有機會參加抽獎，獎品包括最高價值1,000美元禮券及其他精美贈品。
精華 FAQ
ABC將參與贊助舊金山空中橫幅宣傳活動，安排飛機拖曳品牌橫幅飛越市區天際線，藉國慶節慶氛圍向民眾傳達「Made in America」理念。
活動預定在7月4日晚間7時至9時進行，飛行路線將涵蓋舊金山海濱區與多個熱門煙火觀賞地點，但實際時間與能見度仍視天候與FAA規範調整。
只要在活動期間拍到ABC空中橫幅，並將照片上傳至個人社群媒體平台，就有機會參加抽獎，獎品包括最高價值1,000美元禮券及其他精美贈品。
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