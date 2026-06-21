一次看盡中國最震撼的風景　一次圓夢一生的旅行中國青旅假期「縱橫南北疆19天」深度之旅熱烈報名中

被譽為「地球最美傷痕」的南疆溫宿大峽谷

[工商訊] 新疆 ，是許多人心目中一生必遊的夢幻旅遊勝地。廣受北美華人 旅客好評的中國青旅假期，特別推出「縱橫南北疆19天」深度之旅，帶領旅客一次飽覽新疆最壯麗的自然奇景與最迷人的絲路風情，體驗一場畢生難忘的圓夢之旅。

北疆泛指天山以北地區，以遼闊壯麗、四季分明的自然景觀聞名於世。草原、湖泊、雪山、雅丹地貌與原始森林交織成如詩如畫的人間仙境。著名景點包括可可托海、喀納斯湖、禾木村、賽里木湖、那拉提草原、薰衣草花田，以及被譽為「中國最美公路」的獨庫公路等。其中，喀納斯湖碧藍如寶石、禾木村晨霧裊裊、巴音布魯克草原遼闊無垠、魔鬼城夕陽金黃壯觀，令人流連忘返。

天山以南則為南疆。與北疆的自然風光相比，南疆更富濃厚的人文色彩，因此素有「不到南疆，不算到新疆」之說。這裡擁有古城、石窟、沙漠、高原湖泊等豐富景觀，更保存著璀璨的絲路文化遺產。著名景點包括喀什古城、天山神秘大峽谷、克孜爾千佛洞、艾提尕爾清真寺、慕士塔格峰、卡拉庫里湖、塔克拉瑪干沙漠、塔里木胡楊林、博斯騰湖及羅布人村寨等。海內外旅客紛紛前來探訪，追尋從帕米爾高原到龜茲古國的千年絲路文明。

「北疆看風景，南疆看風情。」中國青旅假期精心規劃的「縱橫南北疆19天」行程，路線涵蓋美國、北京、烏魯木齊、布爾津、喀納斯、禾木、烏爾禾魔鬼城、伊寧、那拉提、庫爾勒、庫車、阿拉爾、和田、莎車及喀什等地，帶領旅客深度探索新疆最精華景區。

本團團費僅3,499美元，包含全程旅遊交通、國際品牌五星級酒店住宿、一日三餐、景點門票、專業導遊服務及中國境內旅遊保險，物超所值。出發日期為9月12日、10月10日及10月24日。

除了南北疆深度之旅外，中國青旅假期近期熱門行程還包括：

滇藏川15天（團號CT04）：飽覽雲南民族風情、西藏壯麗景觀及成都名勝古蹟，團費2,899美元。

雲貴16天（團號CY06）：探訪雲貴高原壯美山水，團費2,799美元。

絕美北疆15天（團號CX01）：深入體驗北疆夢幻風光，團費2,899美元。

古絲路13天（團號CR01）：尋訪西域古蹟、石窟與佛教文化，團費2,499美元。

古絲路＋神秘西藏17天（團號CR05）：搭乘青藏鐵路暢遊世界屋脊，團費3,399美元。

九寨溝、張家界、長江三峽15天（團號CS04）：飽覽中國山水名勝，團費2,899美元。

東北全境14天（團號CB02）：探索東北絕美秘境，團費2,399美元。

內蒙、寧夏、河北、天津14天（團號CG03）：感受大漠風情與燕京文化，團費2,499美元。

黃山、長江三峽14天（團號CL02）：飽覽黃山奇景與三峽風光，團費2,299美元。

佛教名山14天（團號CF01）：朝聖中國四大佛教名山，團費2,699美元。

中國青旅假期秉持「合理價格、優質服務」的宗旨，多年來深受旅客肯定與信賴，服務品質有口皆碑。

洽詢專線：（415）732-7000

**地址：**582 Market Street, Suite 902, San Francisco, CA 94104

網站：中國青旅假期官方網

童話世界般的北疆喀納斯湖。