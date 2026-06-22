北加東灣免費健康義診登場佛光會舊金山協會攜手泉源基金會 6月27日提供中西醫診療及健康檢測服務

佛光山佛立門文教中心舉辦免費健康義診活動

[工商訊] 國際佛光會舊金山 協會與泉源基金會再度攜手合作，將於6月27日（星期六）上午9時至下午2時，在佛光山佛立門文教中心舉辦第三屆免費健康義診活動，提供中、西醫診療、針灸、推拿、脊椎矯正及神經內科諮詢等多元醫療服務，嘉惠社區民眾。

泉源基金會創立25年來，長期致力於為北加 州無保險及低收入 民眾提供免費醫療服務，秉持關懷社會、服務大眾的精神，深受社區肯定。此次義診集結十餘位專業醫療人員，包括西醫師、中醫師、神經內科醫師、脊椎矯正師、推拿及按摩治療師，以及護理人員共同參與，提供專業且貼心的健康照護服務。

活動現場除提供醫療諮詢外，並安排血壓、血糖等健康檢測，協助民眾掌握自身健康狀況。醫療團隊秉持專業倫理，重視就診者隱私與醫療品質，多年來廣獲民眾好評與信賴。

義診採預約制，名額有限，歡迎有需要的民眾儘早報名。預約可來電或簡訊：(341) 235-7168。

活動資訊

• 日期：2026年6月27日（星期六）

• 時間：上午9:00至下午2:00

• 地點：佛光山佛立門文教中心

• 地址：3850 Decoto Rd., Fremont, CA 94555

• 預約電話／簡訊：(341) 235-7168