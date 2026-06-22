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北加東灣免費健康義診登場佛光會舊金山協會攜手泉源基金會 6月27日提供中西醫診療及健康檢測服務

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佛光山佛立門文教中心舉辦免費健康義診活動
佛光山佛立門文教中心舉辦免費健康義診活動

[工商訊]  國際佛光會舊金山協會與泉源基金會再度攜手合作，將於6月27日（星期六）上午9時至下午2時，在佛光山佛立門文教中心舉辦第三屆免費健康義診活動，提供中、西醫診療、針灸、推拿、脊椎矯正及神經內科諮詢等多元醫療服務，嘉惠社區民眾。 

泉源基金會創立25年來，長期致力於為北加州無保險及低收入民眾提供免費醫療服務，秉持關懷社會、服務大眾的精神，深受社區肯定。此次義診集結十餘位專業醫療人員，包括西醫師、中醫師、神經內科醫師、脊椎矯正師、推拿及按摩治療師，以及護理人員共同參與，提供專業且貼心的健康照護服務。 

活動現場除提供醫療諮詢外，並安排血壓、血糖等健康檢測，協助民眾掌握自身健康狀況。醫療團隊秉持專業倫理，重視就診者隱私與醫療品質，多年來廣獲民眾好評與信賴。 

義診採預約制，名額有限，歡迎有需要的民眾儘早報名。預約可來電或簡訊：(341) 235-7168。 

活動資訊   

  •    日期：2026年6月27日（星期六）  

 •    時間：上午9:00至下午2:00     

 •    地點：佛光山佛立門文教中心    

 •    地址：3850 Decoto Rd., Fremont, CA 94555   

  •    預約電話／簡訊：(341) 235-7168

精華 FAQ

  • 本次活動由國際佛光會舊金山協會與泉源基金會攜手舉辦，兩單位持續合作推動社區健康服務，並於佛光山佛立門文教中心提供免費義診與檢測。

  • 現場安排中醫、西醫、針灸、推拿、脊椎矯正與神經內科諮詢，另有血壓、血糖等健康檢測，方便民眾一次了解身體狀況並接受初步評估。

  • 義診採預約制，名額有限，民眾可透過電話或簡訊向(341) 235-7168報名。活動時間為6月27日上午9時至下午2時，地點在Fremont的佛光山佛立門文教中心。

北加 舊金山 低收入

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