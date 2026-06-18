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精辦中國10年簽證 山景城美亞旅行社擴大服務代辦費僅60美元 專業團隊協助申請省時又便利

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美亞旅行社經辦中國簽證
美亞旅行社經辦中國簽證

【工商訊】成立於灣區逾30年的美亞旅行社（American Vacation Travel Agency），多年來以專業服務及優質口碑深受民眾肯定。近年來除提供各項旅遊服務外，更積極擴大中國10年多次入境簽證代辦業務，以收費合理、服務完善及申辦便捷等優勢，廣受灣區華人社區歡迎。

中國擁有豐富的人文歷史、壯麗的自然景觀及多元的旅遊資源，一直是華人出遊的重要目的地。擁有一本中國10年多次入境簽證，不僅可大幅提升赴華旅遊、探親及商務往來的便利性，更能隨時規劃行程，說走就走。

目前中國10年簽證適用於美國及加拿大公民，在簽證有效期限內可多次入境中國，每次停留時間可達60至90天，十分適合經常往返中美兩地的人士申請。

申請人可先至中國簽證官方網站（http://consular.mfa.gov.cn/VISA）填寫10年簽證申請表，完成後將申請表、有效護照、2至3日送達的FedEx郵件（附回郵信封），以及支票或Money Order（抬頭：American Vacation Travel Agency Inc.），郵寄至下列地址：

American Vacation Travel Agency

257 Castro Street, Suite 204

Mountain View, CA 94041

美亞旅行社收到資料後，即可代為辦理相關簽證申請手續。

目前中國10年簽證官方簽證費為140美元，美亞旅行社代辦服務費僅收取60美元。若民眾在填寫申請表格過程中遇到任何問題，美亞旅行社亦提供專人協助，協助完成相關資料填寫及申請流程。

由於中國駐舊金山總領事館位於市區精華地段，停車不便，加上灣區各地往返舊金山耗時費力，透過經驗豐富的美亞旅行社專業團隊代辦，不僅省時省力，更能降低因資料填寫錯誤而影響申請進度的風險。

有關中國10年簽證申請資格、所需文件及辦理流程等相關問題，歡迎致電美亞旅行社洽詢，由專業服務人員提供詳細說明。

洽詢專線：

408-802-4316

408-667-4446

精華 FAQ

  • 文中指出，中國10年簽證官方簽證費為140美元，另加美亞旅行社代辦服務費60美元。申請人可由其團隊協助完成流程。

  • 申請人需先在中國簽證官方網站填寫申請表，並備妥有效護照、2至3日送達的FedEx郵件及回郵信封，另附支票或Money Order。

  • 因中國駐舊金山總領事館地點停車不便，往返耗時費力；由熟悉流程的旅行社代辦，可節省時間、降低填寫錯誤風險。

簽證 灣區 華人

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