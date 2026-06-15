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荷馬史詩巨片《奧德賽》上映前暖身課媽媽教室邀鄧海珠主講 從女性視角解讀最偉大的故事

舊金山訊
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鄧海珠 女士
鄧海珠 女士

【舊金山訊】萬眾矚目的史詩鉅作《奧德賽》（The Odyssey）將於7月17日全球盛大上映。這部改編自古希臘詩人荷馬不朽史詩的電影，自籌備以來即成為全球影壇最受矚目的話題之一，不僅集結金牌導演與豪華演員陣容，更以超高製作預算及全片採用IMAX規格拍攝創下影史新紀錄，首映場次電影票甚至早在一年前便已銷售一空。

《奧德賽》被譽為西方文學的源頭之一，學者更盛讚：「讀了《奧德賽》，就讀懂了世界。」作品融合豐富想像力與深刻人性描寫，內容涵蓋人、神、鬼的交錯互動，以及已知與未知、命運與抗爭之間的永恆辯證。愛情、親情、戰爭、冒險、陰謀與復仇交織成一段動人的旅程，而全書最核心的精神，正是「一個想要回家的故事」，歷經三千年依然感動無數讀者。

為迎接這部史詩巨片上映，金山灣區媽媽教室特別於6月26日（星期五）舉辦文學講座，邀請資深荷馬研究愛好者鄧海珠女士主講「7/17史詩巨片《奧德賽》的暖身課～愛上一個必定離開的人：奧德修斯和他的五位女性！」，帶領民眾從嶄新的女性視角重新認識這部傳世經典。

主辦單位表示，許多人認為古希臘史詩是屬於英雄、戰爭與男性冒險的世界，但若深入閱讀《奧德賽》，便會發現荷馬筆下的女性角色絕非陪襯。無論是忠貞堅毅的妻子、智慧神祇的守護，或是充滿魅力與考驗的女性人物，都在有限篇幅中綻放耀眼光彩，甚至成為左右英雄命運的重要力量。

《奧德賽》之所以能流傳三千年，不僅因為精彩的冒險故事，更因為荷馬深刻理解：真正改變英雄命運的，往往不是刀劍，而是女性。從這個角度來看，若將《奧德賽》視為最早的「大女性」故事之一，也並不為過。此次講座將透過女性觀點切入，帶領聽眾重新發現這部經典作品中鮮少被深入討論的精彩面向。

由於《奧德賽》長年被列為美國中學生的重要閱讀教材，主辦單位也特別歡迎家長攜同子女參加，一同探究這部被譽為「史上最偉大的故事」的永恆魅力。

【活動資訊】

課程名稱：7/17史詩巨片《奧德賽》的暖身課～愛上一個必定離開的人：奧德修斯和他的五位女性！

講　　員：鄧海珠女士

上課時間：2026年6月26日（星期五）上午10時至12時

上課地點：金山灣區華僑文教服務中心

洽詢電話：（408）252-7070

E-mail：[email protected]

精華 FAQ

  • 講座訂於2026年6月26日星期五上午10時至12時，在金山灣區華僑文教服務中心舉行，方便家長與子女一同參加。

  • 主題為「7/17史詩巨片《奧德賽》的暖身課～愛上一個必定離開的人：奧德修斯和他的五位女性！」，由鄧海珠女士主講。

  • 主辦方希望從女性視角切入，強調《奧德賽》中的女性並非陪襯，而是左右英雄命運的重要力量，帶出作品的另一層深意。

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