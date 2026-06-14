保利香港2026秋拍|古董部美國徵集即將啟幕紐約、芝加哥、舊金山、洛杉磯四城靜候藏家雅鑒

保利香港拍賣2026秋季拍賣會古董珍玩部美國徵集行程

【舊金山 訊】保利香港 拍賣中國古董珍玩部2026秋季拍賣全球徵集活動持續展開，繼法國巴黎站徵集行程圓滿推進後，徵集團隊即將前往美國，展開為期十天的巡迴徵集之旅，先後走訪紐約、芝加哥、舊金山及洛杉磯 四大城市，誠邀美國藏家攜珍藏蒞臨交流，共襄盛舉。

保利香港表示，憑藉海內外藏家的長期支持與信賴，本次美國站為2026秋季拍賣海外徵集的重要一環，特別安排充裕的諮詢與鑑定時間，由古董珍玩部專家團隊為藏家提供一對一專業服務，包括藏品鑑定、市場分析、估值評估及拍賣規劃建議，協助藏家深入了解收藏價值與市場趨勢。

保利香港古董珍玩部誠摯邀請美國地區收藏家參與此次徵集活動。無論是傳世古董、藝術珍品或特色收藏，均歡迎與專家團隊面對面交流，並進一步了解參與保利香港2026年秋季拍賣會的相關資訊。

保利香港表示，期待藉由此次美國巡迴徵集，與廣大收藏愛好者及藏家好友相聚，共同分享藝術收藏之美，發掘更多具有歷史與文化價值的珍貴藏品。

【保利香港拍賣2026秋季拍賣會古董珍玩部美國徵集行程】

● 紐約：6月18日至19日

● 芝加哥：6月21日至22日

● 舊金山：6月24日至25日

● 洛杉磯：6月27日至28日

洽詢電話：

香港：（+852）2303-9855

紐約：（+1）212-273-0822

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