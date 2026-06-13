TCML春季成果展登場 「華文小市集」打造真實語言學習情境成人華語班學員化身買賣雙方 實踐中文溝通展現學習成果

北加中華文化學習中心成人華語班的「華文小市集」

【舊金山 訊】TCML北加 中華文化學習中心6月11日在舊金山舉辦春季結業成果展，特別為成人華語班規劃別開生面的「華文小市集」成果發表活動。活動以「語言實踐」為核心，透過模擬真實生活中的購物情境，讓學員將課堂所學的中文實際運用於交流互動之中，充分展現學習成果。

對許多成人華語學習者而言，由於家庭及生活環境缺乏中文使用機會，能夠在安全、輕鬆且真實的情境中開口說中文，是十分珍貴的學習體驗。此次「華文小市集」正是希望透過寓教於樂的方式，提升學 員運用中文的能力與自信。

活動當天，各班級精心設置專屬攤位，學員們也攜帶自己準備的交換禮物作為市集商品。學校發放固定金額的模擬紙鈔，讓學員在買賣過程中練習數字、金額、詢價及交易等實用華語。活動過程中，學員們自然運用了許多生活化中文表達，包括「多少錢？」「太貴了！」「可以便宜一點嗎？」「我喜歡這個」及「我想買這個」等常用句型。平時課堂中學習的詞彙與句子，在真實互動情境下變得更加生動具體，也讓學員不再只是記憶語言，而是真正將中文運用於實際溝通之中。

市集活動結束後，校方統計各班攤位的營業額，選出最受歡迎的班級攤位。學員們不僅關心個人購物成果，更積極投入團隊競賽。有的學員努力推銷商品，有的勇於主動詢價，也有人嘗試用中文討價還價；不少學員更藉此機會結識來自不同班級的新朋友，現場洋溢著歡笑與熱絡交流的氣氛。

在成果分享環節中，每位學員輪流介紹自己購買的商品、花費金額以及選購原因，再次練習完整表達個人想法。從課堂中的詞彙學習，到市集裡的實際買賣，再到最後的口語分享，完整呈現TCML強調「學以致用」的教學理念，也讓學員獲得更深刻而完整的學習體驗。

主辦單位表示，此次活動最大的收穫，不僅是學員帶著自己精心選購的商品滿載而歸，更重要的是在真實情境中看見自己的進步與成長。對缺乏中文語言環境的成人學習者而言，這樣的實踐機會彌足珍貴，也讓中文不再只是課本上的文字，而成為能夠溝通、表達、交易、分享與建立友誼的重要工具。

TCML表示，本次成人華語班「華文小市集」活動圓滿成功，不僅達成語言實踐的教學目標，更透過生動有趣的互動設計，讓學員在真實情境中深化學習成效，為本學期課程畫下溫馨而充實的句點，也為未來的華語學習與文化交流開啟更多可能。

北加中華文化學習中心成人華語班的「華文小市集」

北加中華文化學習中心成人華語班的「華文小市集」