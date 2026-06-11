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史上最高55%開戶獎金倒數中　6月30日前把握退休理財與長照規劃良機

工商訊
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投資理財專家黃曉東
投資理財專家黃曉東

【工商訊】面對退休生活與長期照護需求日益受到重視，Elite Financial Group特別推出限時優惠方案，即日起至6月30日止，符合資格的保證收入指數年金新戶最高可享55%開戶獎金，協助民眾提早布局退休現金流與長照保障。

黃總表示，目前市場上兼具退休收入與資產增值功能的金融商品備受關注。其中，「保證收入指數年金」可提供穩定且終身的退休現金流。例如，60歲投入10萬美元，最快可於70歲開始每年領取約1.7萬美元保證收入，終身領取，且未來收入仍有機會隨市場指數表現而成長。

此外，針對長期照護規劃需求，65歲人士若投入20萬美元，可立即開始每年領取約1.5萬美元收入，並利用該筆收入購買長期照護保險。保費於10年內繳清後，每年1.5萬美元收入仍可持續終身領取，同時享有每月最高6,800美元的長照理賠保障，累積理賠總額最高可達57.2萬美元，兼顧退休現金流與長照風險管理。

講座中也將深入解析長期照護保險兩大主流方案，包括「實支實付（報銷型）」及「定額給付（直接給付型）」的差異與適用對象，並分享如何善用保險與理財工具，在取得長照保障的同時達到合法節稅效果。

為協助民眾掌握最新退休理財與長照規劃趨勢，Elite Financial Group將於6月27日（星期六）下午2時舉辦免費教育講座，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

免費講座資訊

時間：6月27日（星期六）下午2時

報名專線：408-466-0232（黃總）

電子郵件：[email protected]

黃總精通國語、粵語及英語，擁有超過30年金融理財經驗，將於講座中分享退休規劃、財富管理及長照保障等實務策略，協助民眾打造更安心的退休生活。

精華 FAQ

  • 優惠自即日起至6月30日止，符合資格的保證收入指數年金新戶，最高可享55%開戶獎金，目的是鼓勵民眾及早規劃退休收入與長照保障。

  • 這類年金可提供穩定且終身的退休現金流，部分案例還能在未來隨市場指數表現成長，適合想兼顧退休收入、資產增值與長期財務安全的人士。

  • 講座將比較實支實付與定額給付兩種長照方案，並說明如何透過保險與理財工具配置，達成長照保障、持續領取收入，以及合法節稅效果。

保險 退休 長照

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