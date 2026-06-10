當世界看見台灣，我們如何守護民主的未來？林亮君、吳崢、苗博雅灣區深度對談 7月9日登場

「仁愛路四段507號」粉絲見面會：新世代公眾人物的責任

【舊金山訊】曾幾何時，台灣在國際舞台上幾乎沒有發聲的空間。

無數前輩走過威權時代，推動民主改革；也有許多人遠赴海外奔走倡議，讓世界看見台灣。歷經數十年的努力，台灣不僅建立了成熟的民主制度，更在科技創新、產業競爭力與全球供應鏈中占有重要地位。

今天的台灣，比以往任何時候都更受到國際矚目。

然而，在外界肯定與支持的同時，台灣社會也正面臨新的挑戰──政治對立加劇、資訊真假難辨、社會信任逐漸流失。在快速變動的國際局勢與科技浪潮下，政治人物如何回應人民期待？公眾人物又該如何善用影響力，凝聚共識而非製造分裂？

這些問題沒有簡單答案，卻深刻影響著台灣未來的方向。

北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）誠摯邀請您參加一場難得的世代對話與民主思辨論壇，與來自台灣第一線的年輕政治工作者，共同探討台灣的現在與未來。

與談貴賓

林亮君 × 吳崢 × 苗博雅

三位長期投入公共事務的政治人物，將分享從政歷程、世代觀察，以及面對台灣未來挑戰的思考與願景。

日期：2026年7月9日（星期四）晚上7:00

地點：Formosan United Methodist Church

（788 Lewelling Blvd, San Leandro, CA 94579）

入場費：每人10美元（四歲以上，含四歲）

報名連結：

https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/507

如果您關心台灣的未來，相信理性對話的力量，期待更成熟、更團結的民主社會，歡迎邀請親朋好友一同參與。關心台灣，支持台灣，守護我們共同珍惜的民主家園。