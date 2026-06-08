文景假期秋季精選全球熱門線路登場希臘愛琴海、北歐峽灣、中亞絲路等人氣行程熱賣中

文景假期

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文景假期秋季主打歐洲、中亞及澳紐深度熱門線路。

文景假期秋季主打歐洲、中亞及澳紐深度熱門線路。 重點二： 希臘愛琴海、北歐峽灣與中亞絲路行程皆已開賣。

希臘愛琴海、北歐峽灣與中亞絲路行程皆已開賣。 重點三：公司深耕旅遊市場25年，並提供簽證與郵輪服務。

【工商訊】隨著秋季旅遊旺季來臨，氣候舒適、景色迷人的歐洲、中亞及澳紐等地再度成為旅客出遊首選。文景假期精選多條高品質深度旅遊路線，從浪漫愛琴海、壯麗北歐峽灣，到充滿傳奇色彩的絲綢之路，為灣區 旅客打造豐富多元的秋季假期。

重點推薦的「希臘愛琴海9天團」將於9月11日出發，包含舊金山 往返機票 僅$2,999起。行程涵蓋雅典、德爾菲、梅黛奧拉及夢幻聖托里尼島，特別安排兩晚入住聖托里尼，讓旅客盡情欣賞藍白建築與愛琴海夕陽，感受世界知名度假勝地的浪漫魅力。

喜愛北歐自然景觀的旅客，不可錯過「北歐四國、愛沙尼亞11天深度遊」，並可加遊冰島，含機票每人$3,899起，9月5日及10月12日自舊金山出發。行程融合峽灣風光、北歐文化與波羅的海歷史風情，一次飽覽歐洲最具代表性的自然與人文景觀。

近年詢問度持續攀升的「土耳其超值團」，含機票每人僅$2,399起，帶您探索橫跨歐亞兩洲的歷史文明與異國風情；而「中亞金三角11天」則深入烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦及哈薩克斯坦，探訪古絲路文化與傳奇國度，9月1日出發，含機票每人$3,799起。

深受華人旅客喜愛的「南歐雙牙9天團」，帶您暢遊西班牙與葡萄牙，體驗伊比利半島熱情洋溢的人文風情與歷史文化，10月10日出發，含機票僅$2,999起。

喜愛民族文化與自然景觀的旅客，可選擇10月22日出發的「雲貴高原雪山盛宴15天13晚純玩團」，深入少數民族村寨，欣賞壯麗雪山風光；10月9日出發的「維族風情新絲路12天10晚純玩團」，則帶領旅客走進新疆，感受絲路文化與西域風情。

此外，文景假期還推出「墨韻雙城．瑪雅秘境」墨西哥文化自然雙天坑七日深度遊，以及每週固定出發的澳洲、紐西蘭南北島系列產品，滿足不同旅客對自然、人文與深度旅遊的需求。

除上述精選行程外，文景假期亦提供希臘、土耳其、肯尼亞、摩洛哥及東西南北歐等國際旅遊產品；北美地區則涵蓋黃石公園、加拿大東西岸、紐約、夏威夷及阿拉斯加極光等熱門行程。同時代理維京內河郵輪、公主郵輪阿拉斯加航線、挪威郵輪、嘉年華郵輪及MSC郵輪等多元郵輪產品，並提供中國、日本、申根區、澳洲及紐西蘭簽證代辦服務。

深耕旅遊市場25年的文景假期，秉持誠信、專業與貼心服務理念，持續為旅客提供安全、舒適且高品質的旅遊體驗。秋季熱門產品名額有限，部分出發日期已開始接受預訂，歡迎民眾及早規劃行程，把握優惠價格與最佳席位。

文景假期於美國、加拿大、澳洲及中國設有十餘家實體門店，每週固定推出中、英、西三語旅遊團。詳情請洽：

舊金山總店

548 Clement St., San Francisco, CA

電話：415-876-7888

中國城分店

1231 Stockton St., San Francisco, CA

電話：415-921-6888

東灣分店

San Leandro, CA

電話：925-521-6999

南灣分店

Milpitas 環球廣場

電話：408-855-1118

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