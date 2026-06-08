「天河大賭場」盛夏精彩登場延續55萬美元幸運尋寶現金大抽獎 六月活動驚喜連連

「天河大賭場」六月活動精綵紛呈，令人驚喜連連！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 天河大賭場六月主打55萬美元幸運尋寶現金大抽獎，週週送獎。

天河大賭場六月主打55萬美元幸運尋寶現金大抽獎，週週送獎。 重點二： 同期推出名錶抽獎、加油卡派送與夏季禮品活動，吸引會員參與。

同期推出名錶抽獎、加油卡派送與夏季禮品活動，吸引會員參與。 重點三：配合父親節餐飲優惠及度假酒店擴建，強化綜合娛樂度假定位。

【工商訊】迎接盛夏來臨，天河大賭場（Sky River Casino）六月推出一系列精彩推廣活動與豐富獎賞，其中最受矚目的「55萬美元幸運尋寶現金大抽獎」持續熱烈進行，同時還有名錶抽獎、現金大放送、夏季禮品贈送及父親節 特色餐飲活動，為賓客帶來驚喜不斷的娛樂體驗。

即日起至6月27日，天河貴賓會員卡（SRR）會員均可參加「55萬美元幸運尋寶現金大抽獎」。活動期間每逢星期六晚上7時至10時舉行抽獎，每30分鐘抽出一位幸運得主，可獲1,000至3,000美元不等的Free Play獎賞。每週更將選出一位決賽入圍者參加幸運尋寶遊戲，有機會贏取高達5萬美元現金大獎。壓軸決賽設有14個神秘寶箱，每個寶箱均保證藏有2,500至50,000美元現金獎賞，讓每個週末夜晚都充滿驚喜與期待。

除了大型現金抽獎外，天河大賭場亦同步推出多項夏季限定推廣活動。即日起至6月24日舉辦的「名錶好賞送大禮」活動中，賭桌遊戲玩家憑符合資格的牌型即可獲得抽獎資格，參加每週三舉行的抽獎，有機會贏取Free Play獎賞或由Sharif Fine Jewelers贊助的名牌腕錶。

「盛夏活力滿載」加油卡大派送活動則持續至8月31日。逢星期一上午8時至晚上8時，會員只需賺取500積分，即可於KIOSK自助機參加抽獎，有機會獲得Free Play、餐飲消費額、額外抽獎資格或100美元禮品卡。

夏季禮品活動同樣精彩。「夏日酷爽」禮品系列將持續至6月29日，會員於每週四或週五賺取750積分，即可獲得精選夏季禮品，包括充電式掛脖風扇、Igloo保冷桶、便攜式風扇及保冷箱等。集齊四款禮品者，更可參加6月29日舉行的特別抽獎，有機會贏取Dyson塔式風扇。

此外，兩場總獎金5萬美元的現金抽獎活動亦將於六月登場。6月11日舉行的「震撼酷爽」現金大抽獎，以及6月25日舉辦的「限時現金」現金大抽獎，均提供總值5萬美元的現金獎池，其中壓軸大獎高達2萬5千美元，為會員帶來更多贏取豐厚獎金的機會。

配合父親節到來，天河大賭場旗下多家餐廳與酒廊亦推出特色餐飲體驗。The Humidor Bourbon & Cigar Lounge酒廊推出父親節限定套餐，並規劃威士忌與雪茄品味活動；SR Prime Steakhouse牛排館則推出主廚精選特餐；32 Brews Street與俏龍軒（Dragon Beaux）也準備多款特色美食及創意飲品，讓賓客與家人共享溫馨佳節時光。

天河大賭場擁有超過12萬平方呎娛樂空間，設有2,500部老虎機、81張桌面遊戲檯，以及18家餐廳、酒吧及酒廊，並提供1,600個停車位。賭場近期更正式啟動大型度假酒店擴建計畫，未來將增建300間豪華客房、水療中心、戶外泳池及多功能會議空間，持續打造北加州首屈一指的綜合娛樂度假勝地。

更多活動詳情請瀏覽Sky River Casino官方網站：www.SkyRiver.com。