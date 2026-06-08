藝術教育新趨勢 國際攝影競賽成升學助力　旅美攝影家劉方培育青年藝術人才受矚目

劉方近年帶領學生參與國際攝影賽事並取得亮眼成績，不少學員憑藉獲獎作品成功提升個人作品的競爭力。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉方以國際攝影競賽培育學生，協助升學與作品集加分。

劉方以國際攝影競賽培育學生，協助升學與作品集加分。 重點二： 他強調攝影結合美學、設計思維與原創表達，而非只重技巧。

他強調攝影結合美學、設計思維與原創表達，而非只重技巧。 重點三：其學生近年屢獲國際獎項，並有多人進入知名大學與藝術院校。

【工商訊】隨著全球藝術教育競爭日益激烈，越來越多學生透過參與國際藝術競賽展現創作實力，為升學 與未來發展增添優勢。在國際攝影教育領域，旅美藝術攝影家劉方（Liu Fang）近年因帶領學生參與國際攝影賽事並屢獲佳績而受到關注，不少學員更憑藉獲獎作品與優秀作品集，成功獲得知名大學及藝術院校錄取。

畢業於南京師範大學視覺傳達專業的劉方，與傳統偏重器材操作和拍攝技巧的攝影教育不同，更強調攝影與美學、設計思維及藝術創作的結合。他認為，攝影不只是記錄畫面的工具，更是一種傳達思想與審美觀點的藝術語言。

「技術可以透過學習掌握，但創意與個人視角才是作品真正的價值所在。」劉方表示，在教學過程中，他特別重視學生獨立思考能力與原創表達能力的培養，希望學生能透過影像建立屬於自己的藝術風格，而非單純追求技術上的成熟。

多年來，劉方持續投入藝術人像、婚紗攝影、品牌形象及商業攝影等領域創作，累積豐富實務經驗。憑藉對藝術與市場需求的理解，他逐步建立一套融合藝術創意、視覺美學與專案實踐的教學模式，並運用於學生作品集培訓及國際競賽指導。

自2020年起，劉方開始系統性研究國際攝影競賽的評審標準與創作趨勢，並將相關經驗融入課程設計。近年來，其指導學生陸續在多項國際攝影賽事中獲得獎項，作品涵蓋人像攝影、概念藝術攝影及創意影像等類別，展現出學生在藝術表現與創新思維上的成果。

劉方認為，國際攝影競賽的意義不僅在於獲獎，更重要的是培養學生完整的創作能力。他指出，學生在創作過程中學習的不只是拍照技巧，而是如何提出創意、整合資源並完成一項藝術專案。透過這樣的訓練，學生得以提升溝通、組織、領導及創新能力，而這些能力也正是許多高等院校在評估申請者時所重視的綜合素質。

目前定居美國的劉方，憑藉其在藝術攝影領域的專業成就，成功通過美國EB-1A傑出人才移民項目。除了持續從事藝術創作外，他也投入青年藝術人才培育工作，希望透過國際攝影平台與系統化教學，協助更多學生拓展全球視野，提升未來升學與職涯競爭力。

劉方現為國際攝影家聯盟（GPU）會員、英國皇家攝影學會（RPS）會員、美國紐約攝影學會（PSNY）會員及中國攝影師協會（CPA）終身會員，其作品曾獲多項國際攝影獎項肯定，並長期活躍於國際攝影教育與藝術交流領域。

旅美藝術攝影家劉方（右二）帶領學員参加社區的慈善活動 ，獲政商界的髙度肯定 ， 學生也獲獎勵 。

劉方近年帶領學生參與國際攝影賽事並取得亮眼成績，不少學員憑藉獲獎作品成功提升個人作品的競爭力。