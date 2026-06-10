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溫暖父親節，生計蛋糕陪伴每一個珍貴時刻

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生計父親節限定蛋糕~紳士老爸
生計父親節限定蛋糕~紳士老爸

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：生計推出父親節限定蛋糕紳士老爸與愛老爸兩款。
  • 重點二：愛老爸以水果籃造型搭配新鮮水果與奶香口感。
  • 重點三：線上預購輸入優惠碼HAPPYDAD2026可享九折。

【工商訊】六月的第三個星期天，是屬於父親的節日。一句簡單的「父親節快樂」，一份精心準備的蛋糕，往往就能讓父親感受到滿滿的幸福與溫暖。在這個充滿感恩的日子裡，讓我們一起向默默付出、辛勤奉獻一整年的父親表達最真摯的感謝。

今年，生計特別推出兩款父親節限定蛋糕——「紳士老爸」與「愛老爸」，以創意設計與精緻美味，陪伴您與家人共度溫馨佳節。

其中，「愛老爸」水果籃蛋糕以繽紛豐富的新鮮水果為主題，造型別緻吸睛，搭配香濃滑順的奶香口感，充滿歡樂與祝福；而「紳士老爸」提拉米蘇蛋糕則以細膩綿密的層次與濃郁香醇的風味，展現成熟穩重的紳士魅力。兩款蛋糕皆搭配父親節主題裝飾，不僅美味可口，更是傳遞心意的最佳選擇。

生計希望透過一款蛋糕，為忙碌生活中的家人創造相聚時光。當蛋糕被切開的那一刻，分享的不只是甜蜜滋味，更是彼此陪伴與關愛的溫度。

每一款父親節限定蛋糕，皆由專業師傅手工精心製作，從食材挑選到烘焙工序，每一個細節都承載著我們對家庭的重視，以及對父愛的敬意。我們深信，真正打動人心的，不只是美味本身，更是那份願意為摯愛家人用心準備的心意。

今年父親節，讓生計蛋糕成為傳遞愛與感謝的橋樑，替您說出那些平時藏在心裡、難以啟齒的感恩與祝福。

目前兩款父親節限定蛋糕已全面開放線上預購。凡透過 www.shengkee.com 使用優惠碼 HAPPYDAD2026 訂購，即可享有九折優惠（限線上訂購）。

自創立以來，生計始終秉持「每日新鮮出爐」的經營理念，融合傳統烘焙工藝與現代製作技術，持續為灣區消費者帶來兼具品質與風味的美味產品。從剛出爐的誘人香氣，到入口時的細膩口感，生計相信，真正的好味道源自於誠意與堅持。

目前，生計在灣區設有十三家分店，遍布各主要城市與社區，提供便利的購物環境與親切的服務。無論是節慶聚餐、家庭團圓，或是午後悠閒的品味時光，生計都希望以豐富多元的中西式餐點，陪伴您度過每一個值得珍藏的幸福時刻。

歡迎來電查詢離您最近的生計分店，服務專線：(415) 468-3800。

總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。

生計父親節限定蛋糕~愛老爸
生計父親節限定蛋糕~愛老爸

精華 FAQ

  • 今年生計推出兩款父親節限定蛋糕，分別是「紳士老爸」提拉米蘇蛋糕與「愛老爸」水果籃蛋糕，皆以節慶主題裝飾設計，強調送禮心意與家庭共享的溫馨氛圍。

  • 「愛老爸」以繽紛新鮮水果與奶香口感為主，造型吸睛且充滿祝福；「紳士老爸」則以提拉米蘇的細膩層次與濃郁風味，展現成熟穩重的紳士魅力。

  • 兩款蛋糕已開放線上預購，民眾可透過生計官網 www.shengkee.com 下單，並輸入優惠碼 HAPPYDAD2026，即可享有九折優惠，僅限線上訂購使用。

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