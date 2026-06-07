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人語花語．人工智語　蕭瑛媜老師佛立門邀您感受生命最真實的觸動

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「人語花語．人工智語」專題講座
「人語花語．人工智語」專題講座

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：佛立門文教中心將於6月20日舉辦人語花語講座。
  • 重點二：蕭瑛媜老師結合花藝、心靈輔導推動生命教育。
  • 重點三：講座聚焦科技時代的人文關懷與感受力平衡。

【工商訊】在人工智能快速發展的時代，科技讓溝通變得更加便利，但人與人之間真實的感受與溫度，是否依然無可取代？

適逢佛光山開山六十周年暨星雲大師百歲誕辰紀念年「傳燈六十．百年仰望」，佛光山佛立門文教中心以人文關懷回應時代課題，將於6月20日（星期六）下午2時舉辦「人語花語．人工智語」專題講座，邀請資深心靈輔導師蕭瑛媜老師主講，透過花香、觸感與生命體驗，引領大眾重新發現感受的力量，在科技進步與人文關懷之間找到平衡，讓慈悲與智慧的光明持續傳承。

蕭瑛媜老師為資深心靈輔導師，長年投入復健中心、老人中心及臨終關懷服務，陪伴無數人在生命困境中重拾希望與力量。2019年於美國德州創立「印心堂輔導中心」，致力推動心理健康、心靈療癒與生命教育，並持續深耕社區公益服務。

除了心靈輔導專業外，蕭老師亦為休士頓花藝學校認證花藝設計師，善於結合花藝美學與心靈療癒，引導人們覺察內在、安定身心，尋找生命中的光明與希望。她同時擔任多個國際及社區組織理事、副會長及生命教育講師，長期投入公益慈善、文化交流與生命教育工作。

蕭老師於2025年獲頒聯合國第69屆婦女地位委員會大會（CSW69）世界亞裔女性聯盟「傑出女性創新成就獎」，表彰其在公益服務與女性領導力領域的卓越貢獻。此外，蕭老師積極推動中華文化與藝術交流，其藝術成就獲收錄於《華人之光——中華文化全球推廣大使》藝術珍藏紀念冊，並獲炎黃九州文化藝術交流中心與曰本、馬來西亞、韓國及烏克蘭等四國郵政部門聯合推出的《中國人民榮耀》藝術紀念郵票收藏收錄，肯定其在文化傳承、藝術創作及國際交流上的卓越貢獻。 

本次講座將透過溫馨互動，引領大眾在花香縈繞中放慢腳步，重新感受生活中細微而珍貴的美好，並在覺察與分享之間，體會生命最真實的觸動 。

誠摯邀請大眾蒞臨佛立門文教中心，讓花香引路，讓心靈對話，在片刻寧靜中感受生命的溫度與感動。

報名方式：蕭老師講座報名表

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRPPPlAxDIxet7jidfi_-NYqvsl-aIVTooQ1uyMySheZuy0Q/viewform

 佛光山佛立門文教中心

地址: 3850 Decoto Rd, Fremont, CA 94555

電話: (510) 818 0077

精華 FAQ

  • 講座主題為「人語花語．人工智語」，將於6月20日星期六下午2時舉行，地點在美國佛光山佛立門文教中心，位於加州Fremont。

  • 蕭瑛媜老師是資深心靈輔導師，長年服務復健中心、老人中心與臨終關懷，並於德州創立印心堂輔導中心，推動心理健康與生命教育。

  • 講座將透過花香、觸感與互動，引導大眾放慢腳步，重新感受生活中的細微美好，在科技進步中找回人與人之間真實的溫度與慈悲。

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