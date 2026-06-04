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從ChatGPT、Gemini（雙G走天下）到AI生活助理，一起迎接全民AI時代

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AI翻轉我的新人生
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：媽媽教室將於2026年6月12日舉辦AI生活科技講座。
  • 重點二：劉嘉寧主講，分享ChatGPT與Gemini等實用應用技巧。
  • 重點三：課程結合AI助理、繪圖與健康管理，強調全民可學。

【工商訊】AI不再只是科技產業的專利，而是每個人都能善用的「第二大腦」！

金山灣區「媽媽教室」今年初舉辦首場AI智慧生活講座時獲得熱烈迴響，不少學員課後紛紛表示意猶未盡，更不斷敲碗希望開設進階課程。為回應大家的期待，媽媽教室將於2026年6月12日（星期五）再次推出《AI翻轉我的新人生－生活科技》專題講座，邀請矽谷台美產業科技協會（TAITA-SV）會長劉嘉寧女士主講，分享最新、最實用的AI應用技巧，帶領民眾輕鬆跨入全民AI時代。

隨著人工智慧快速發展，AI已從科技領域深入每個人的日常生活。無論是旅遊規劃、資訊搜尋、文件整理、健康管理、學習進修，甚至創意發想與內容創作，AI都正逐步成為現代人的智慧助手。許多人雖然聽過ChatGPT、Gemini等熱門生成式AI工具，卻不知道該如何開始使用，更難以真正融入生活。本次講座將以「生活科技實戰應用」為主軸，透過大量案例分享與現場示範，幫助民眾掌握AI工具的實際運用技巧，提升生活品質與工作效率。

課程資訊

課程名稱：

《從ChatGPT、Gemini（雙G走天下）到AI生活助理，一起迎接全民AI時代》

主講人：

劉嘉寧女士

上課時間：

2026年6月12日（星期五）上午10時至中午12時

上課地點：

金山灣區華僑文教服務中心

100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035

洽詢電話：

（408）252-7070

E-mail：

[email protected]

講員介紹

劉嘉寧女士

現任矽谷台美產業科技協會（TAITA）會長，並擔任台灣新創品牌 Startup Island Taiwan Silicon Valley Hub 顧問、IEEE醫療健康共同主席、台灣生醫創新學會（TiBIA）美國會長、北加州台北醫學大學校友會（NCTMUAA）會長、全美台北醫學大學基金會（TMUF）執行委員、北美台灣人醫師協會（NATMA）顧問、台灣海外藥師協會理事，以及El Camino Health CPHI顧問。長期致力於科技創新、醫療健康及台美產業交流推廣工作。

演講內容大綱

AI發展速度遠超過多數人的想像。過去需要專業技能才能完成的工作，如今透過AI工具，人人都能輕鬆上手。劉嘉寧表示：「未來最具競爭力的人，不一定是最懂AI的人，而是最懂得善用AI的人。」

本次講座內容包括：

雙G走天下：ChatGPT × Gemini實戰應用

學習運用最熱門的生成式AI工具，快速完成資料整理、生活問答、旅遊規劃與資訊搜尋。

AI繪圖創意應用

透過簡單文字指令，即可生成專屬圖片、賀卡、海報及社群媒體內容，讓人人都能成為創意設計師。

AI智慧生活管理

分享如何運用AI協助記錄、分析與管理各項生活數據，讓日常管理更加智慧化與高效率。

24小時在線的AI數位助理

體驗AI如何協助安排工作、提醒事項、整理資訊、撰寫內容與規劃行程，成為個人的全天候智慧秘書。

肌少症預防與智慧健康管理

特別新增健康實用單元，結合飲食、運動及科技輔助工具，分享如何透過智慧科技做好健康管理，預防肌少症，打造健康活力人生。

精華 FAQ

  • 講座訂於2026年6月12日星期五上午10時至中午12時舉行，地點在金山灣區華僑文教服務中心，由矽谷台美產業科技協會會長劉嘉寧女士主講。

  • 內容涵蓋ChatGPT與Gemini實戰應用、AI繪圖創意、智慧生活管理、24小時AI數位助理，以及肌少症預防與智慧健康管理，強調可立即上手的生活應用。

  • 文章重點在於AI已走入日常生活，不再只是科技專業工具，而是人人可用的第二大腦。透過講座，主辦方希望協助民眾善用AI提升效率與生活品質。

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