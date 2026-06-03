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慈善麻雀大賽圓滿舉行為家橋驛社籌得逾三萬元善款 近百善長熱心參與共襄善舉

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歐化中心及鯉魚門東主甘嘉咏（右二）感謝社區各界踴躍參與慈善活動，共同為家橋驛社籌...
歐化中心及鯉魚門東主甘嘉咏（右二）感謝社區各界踴躍參與慈善活動，共同為家橋驛社籌募善款。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐化中心舉辦慈善麻雀大賽，為家橋驛社籌募年度營運經費。
  • 重點二：活動吸引四十多位參賽者及近百名社區人士到場支持，氣氛熱烈。
  • 重點三：最終成功籌得逾三萬元善款，展現灣區華人社區凝聚力。

歐化中心（Dublin Ulferts Center）日前於旗下知名餐廳鯉魚門成功舉辦一場別開生面的慈善麻雀大賽，為東灣非營利機構家橋驛社（Family Bridge）籌募年度營運經費。活動吸引四十多位麻雀愛好者參與，連同親友及觀賽嘉賓，近百位社區人士到場支持，場面熱鬧溫馨。

經過長達六小時的精彩競逐後，四位參賽者分別榮獲冠軍、亞軍、季軍及殿軍殊榮。活動最終成功為家橋驛社籌得超過三萬元善款，充分展現灣區華人社區的愛心與凝聚力。身兼歐化中心及鯉魚門東主的甘嘉咏（Karen Kam）表示：「雖然我們並沒有大規模宣傳這次籌款活動，但仍獲得社區各界熱烈支持，成果令人十分鼓舞。最令我感動的是，許多善長特別從灣區各地前來參與，甚至有人遠道自南加州趕來支持。大家不但共度了一個愉快的周末，更透過活動為社區慈善事業盡一分心力，意義非凡。」她表示，歐化中心一直積極參與社區公益活動，希望透過不同形式的慈善項目凝聚社區力量，支持有需要的家庭及弱勢群體，未來亦將持續與不同非營利機構合作，共同回饋社會。

位於東灣三谷地區（Tri-Valley Area）的都柏林歐化中心，總面積超過五萬平方呎，集餐飲、美食、購物、休閒及專業服務於一身，已成為區內華人社區重要的生活與消費中心。中心匯聚多家人氣餐廳及特色商戶，  包括深受歡迎的鯉魚門御膳點心茶寮、華之鯉燒臘粥粉麵店、Biryani Spot、Egg Happiness、Shinkai Sushi、Tasty Pot、Odagada Chicken、生計麵包（Sheng Kee Bakery）、Marufuku Ramen、YGF Malatang & Hotpot、Pho Lovers、Fujiwara Ramen、Milky Way Tea Shoppe、Thai Basil，以及Element Spa、足之堡、高登眼鏡、Glamour Nail Spa、Dublin Family Dentistry、Paradise Vacation Service、Singapore Math、Pacific Kitchen Life、Soho Hair Salon、Heartbeat KTV、MacroReal、iMusic Studio、Dana Market及Great Pottery等，為區內居民提供一站式生活便利與優質消費體驗。

苗必達歐化中心打造矽谷優質生活圈位於南灣苗必達市（Milpitas）的歐化中心 打造矽谷優質生活圈，同樣深受消費者歡迎。中心毗鄰環球廣場，匯集多家特色餐廳及優質商戶，中心內知名商戶包括鯉魚門喜宴點心茶寮、奉天燒烤、三禾煲仔飯、民俗村、尖峰茶餐廳、Toki Bliss Patisserie、Truong Thanh Vietnamese Restaurant、More Than Bento、Yaichi Japanese Restaurant、Cere Tea、Angry Noodle、Amy Clinical Skin Care、La Gugu Hair Salon、蔡佳宏牙醫診所、Aiko Nails、Graze Graze、The Ark Karaoke、EC Acupuncture、六福珠寶、Sophia Wealth Management，以及近期進駐的Toki Bliss蛋糕店及Mari Mari馬來西亞餐廳等。

都柏林歐化中心地址：4288 Dublin Blvd., Dublin, CA 94568。

苗必達歐化中心地址：648–794 Barber Lane, Milpitas, CA 95035

欲了解最新活動資訊、商戶優惠及推廣詳情，請瀏覽歐化中心官方網站：www.ulferts.com。

歐化中心匯集多家特色餐廳及優質商戶，為居民提供一站式生活便利與優質消費體驗。
歐化中心匯集多家特色餐廳及優質商戶，為居民提供一站式生活便利與優質消費體驗。

精華 FAQ

  • 活動主要是為東灣非營利機構家橋驛社籌募年度營運經費，同時透過社區參與凝聚灣區華人對公益的支持，讓善款與人情同步到位。

  • 現場有四十多位麻雀愛好者參賽，連同親友與觀賽嘉賓，合共近百人到場。整個活動歷時六小時，場面熱鬧溫馨，氣氛相當投入。

  • 甘嘉咏表示，活動雖未大規模宣傳，仍獲社區熱烈支持，甚至有人遠道而來。她認為成果令人鼓舞，未來會續與非營利機構合作回饋社會。

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