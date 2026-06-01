世界屋脊神秘西藏　舉世無雙高原風光中國青旅青藏鐵路天路之旅十二天

世界文化遺產-布達拉宮

【工商訊】西藏位於中國西南部，是世界上海拔最高的高原地區，被譽為「世界屋脊」。充滿自然與人文魅力的西藏，一直是全球旅遊愛好者嚮往的熱門目的地。過去前往西藏主要依靠搭乘飛機，而青藏鐵路的開通，則為入藏旅遊開啟了一條嶄新的天路。

青藏鐵路列車配備彌散式供氧設備，相較於搭乘飛機，乘坐有氧列車進藏能給予身體更多適應高原環境的時間。列車緩慢爬升，有助於減輕高原反應，讓旅程更加舒適。從格爾木至拉薩全長1,142公里，其中約960公里路段海拔超過4,000公尺，因此青藏鐵路也被譽為「天路」。列車翻越崑崙山脈，穿越無人區可可西里自然保護區，自沱沱河出發，再翻越唐古拉山，沿途盡覽迷人的藏北風光。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期「青藏鐵路十二天之旅」，將於今年9月5日、10月10日、10月24日及11月7日出發，行程安排如下：

第1天：美國－北京

搭機前往北京。

第2天：抵達北京

抵達北京，入住酒店休息。

第3天：北京－西寧

飛往青海省省會西寧，參觀聞名遐邇的塔爾寺及東關清真大寺，晚餐享用藏式肥牛火鍋。

第4天：西寧－青海湖－倒淌河－西寧－青藏鐵路

遊覽中國最大的內陸鹹水湖——青海湖及倒淌河，晚間搭乘青藏鐵路列車前往拉薩。

第5天：格爾木－可可西里－沱沱河－唐古拉山－拉薩

列車橫越青藏高原，穿越可可西里、三江源及羌塘等自然保護區，翻越崑崙山，經過長江源頭第一橋抵達沱沱河，再翻越唐古拉山。沿途可欣賞遼闊草原牧場、清澈高山湖泊、原始荒涼無人區，以及沙漠、綠洲、神山、聖湖等舉世無雙的高原景觀。

第6天：拉薩

參觀世界文化遺產布達拉宮、色拉寺及歷代達賴喇嘛夏宮羅布林卡。

第7天：拉薩

遊覽哲蚌寺、八廓街、大昭寺，欣賞藏族歌舞表演，品嚐道地藏式風味餐。

第8天：拉薩－羊卓雍措－卡若拉冰川－江孜－日喀則

前往西藏三大聖湖之一的羊卓雍措，遠眺卡若拉冰川，參觀江孜古城及白居寺。

第9天：日喀則－拉薩

參觀班禪喇嘛駐錫地扎什倫布寺，沿途欣賞雅魯藏布江及壯麗高原景觀。

第10天：拉薩－納木措－拉薩

前往世界上海拔最高的大型鹹水湖之一——納木措，沿途可見成群氂牛與壯麗草原風光。

第11天：拉薩－成都

飛往成都，參觀大熊貓繁育研究基地。晚宴享用四川火鍋，欣賞川劇變臉、吐火、滾燈等精彩表演。

第12天：成都－美國

搭機返回美國，結束愉快旅程。

團費每位2,399美元，費用包括中國境內交通、國際品牌五星級酒店住宿、一日三餐、景點門票、專業導遊及旅遊保險。

青旅假期2026年中國熱門精選行程

滇藏川15天（團號CT04，團費2,899美元）

飽覽雲南多彩民族風情、西藏壯麗高原風光及「天府之國」四川名勝古蹟。

雲貴16天（團號CY06，團費2,799美元）

探訪雲貴高原壯美風光及秀麗山水景色。

古絲路13天（團號CR01，團費2,499美元）

漫遊西域風光，探訪歷史古蹟、石窟藝術與佛教文化遺產。

九寨溝、張家界、長江三峽15天（團號CS04，團費2,899美元）

一次飽覽中國最具代表性的自然奇景與歷史名勝。

東北全境14天（團號CB02，團費2,399美元）

深入探索東北地區絕美秘境與特色文化。

黃山長江三峽14天（團號CL02，團費2,299美元）

東南名山秀水14天（團號CE03，團費2,599美元）

暢遊浙江、福建名山秀水及人文勝景。

「青旅假期」秉持以合理價格提供優質服務的辦團宗旨，多年來深獲旅客好評，服務品質有口皆碑。

地址：582 Market Street, Suite 902, San Francisco, CA 94104

網站：www.cytstours.com

電話：（415）732-7000