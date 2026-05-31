WeTrust Realty、MaxReal Realty與BQ Realty Group完成策略聯盟與資源整合打造加州領先房地產平台 開啟科技化、規模化發展新篇章

晚宴席開近40桌，場面盛大。

【聖荷西 訊】WeTrust Realty、MaxReal Realty與BQ Realty Group於5月29日晚間在聖荷西萬豪酒店（San Jose Marriott）盛大舉辦「WeTrust × MaxReal × BQ策略合作暨整合慶典晚宴」，正式宣布三家公司完成策略聯盟及資源共享平台整合，攜手打造涵蓋全加州 、具備更大規模與競爭力的房地產 服務平台，共同邁向企業發展的新里程碑。

此次整合不僅代表三家優秀房地產企業資源的強強聯手，更象徵加州華人房地產產業邁向科技化、專業化與規模化的重要一步。整合完成後，平台將結合先進科技系統、專業培訓體系、市場行銷資源、法律支援團隊及遍布全州的經紀人網絡，為房地產專業人士及客戶提供更完善、高效的一站式服務。

當晚宴開近40桌，吸引眾多政商界人士及社區領袖共襄盛舉。出席貴賓包括聖荷西市長Matt Mahan夫人Silvia Mahan、聖塔克拉拉縣縣政委員Otto Lee、密爾布瑞市長Carmen Montano、庫比蒂諾副市長趙良方，以及聯合市議員王耀明等人，並分別頒發賀狀表達祝賀之意。此外，加州財務長馬世雲、州參議員Dave Cortese及州眾議員李天明亦特別致贈賀狀，肯定此次合作的重要意義。

晚宴節目精彩豐富，主辦單位特別邀請灣區知名的傅旭芳古箏學院師生及美亞婦聯協會帶來古箏演奏、時裝秀及舞蹈表演，並穿插多項幸運抽獎活動，讓現場嘉賓在歡樂氣氛中共同見證這項重要時刻。

據了解，整合後的平台將連結超過3,000名房地產經紀人，形成橫跨北加州、南加州及主要核心市場的大型合作網絡。透過資源共享、跨區域合作及市場聯動機制，進一步提升經紀人的競爭優勢與業務發展機會。

WeTrust Realty管理團隊表示，此次策略整合不僅是企業規模的擴大，更是打造下一代房地產服務平台的重要布局。未來將持續投入人工智慧（AI）技術、數位化工具、專業教育訓練及營運支援系統，協助經紀人在快速變化的市場環境中持續成長與成功。

整合完成後，平台經紀人將享有更完整的資源與支援，包括強化的Agent Support經紀人支援系統、Transaction與Compliance服務、Brokerage Support營運支援，以及由In-House Attorney Team提供的專業法律顧問服務。此外，經紀人還可透過全加州超過3,000位同業組成的資源網絡，獲得更多轉介（Referral）、合作開發及物件曝光（Listing Exposure）機會。

在科技工具方面，平台將提供免費使用BoldTrail Front Office CRM客戶管理系統及Integrated Open House App，有效提升客戶開發、管理與追蹤效率，並搭配完整的行銷、培訓、科技與平台支援系統，協助經紀人提升經營效能。

總部位於南加州聖瑪利諾（San Marino）的WeTrust Realty，長期致力於以創新科技推動房地產產業升級，採用創新的100% Commission佣金制度，並透過人工智慧技術、數位行銷工具及專業培訓體系，協助經紀人提升市場競爭力與服務品質。

MaxReal Realty則深耕矽谷及舊金山灣區多年，以「一站式房地產服務平台」聞名業界，整合房地產買賣、貸款、產權、Escrow及投資服務，深獲客戶及業界肯定。成立於2013年的BQ Realty Group，則提供房地產經紀、貸款融資、物業管理及投資顧問等全方位服務，業務遍及舊金山灣區、洛杉磯及聖地牙哥等主要市場。

業界人士認為，此次三方整合將有效提升產業資源整合效率，促進科技創新應用與市場合作，並為加州房地產市場注入新的成長動能。慶典晚宴當天，眾多政商界領袖、社區代表及房地產專業人士齊聚一堂，共同見證這項具有指標意義的重要時刻。活動除回顧三家公司發展歷程外，也分享未來平台的發展藍圖與願景。

值得一提的是，「Equity（股權激勵）」也是此次活動的重要主題之一。主辦方表示，未來平台不僅是一套房地產服務工具，更希望讓參與者透過平台成長與業務拓展，共同累積長期價值與收益。這種結合科技、社群與股權共享概念的經營模式，也逐漸成為美國新創企業與房地產科技產業的重要發展趨勢。

WeTrust Realty管理層表示，未來將持續秉持「誠信、服務、創新、共贏」的核心價值，打造真正幫助經紀人成長、創造價值並建立長期事業的平台，持續為客戶、合作夥伴及社區創造更多貢獻。

展望未來，WeTrust Realty、MaxReal Realty與BQ Realty Group將攜手開創全新發展篇章，共同建立更具影響力與競爭力的房地產服務平台，為加州房地產產業發展注入新的活力與契機。此次活動除了介紹平台整合成果與未來規劃，也成為灣區地產從業人員交流的重要場合，展現華人社區在房地產產業中的活力與凝聚力。

We Trust Realty 共同創辦人Tiffany Xu致詞。

We Trust Realty精英團隊。