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聯合夏令營創新登場 學術 藝術 運動 自由搭配課程

聖荷西訊
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聯合夏令營創新登場 學術 藝術 運動 自由搭配課程
聯合夏令營創新登場 學術 藝術 運動 自由搭配課程

【聖荷西訊】今年夏天，De Anza Clarendon Plaza 多家教育機構攜手推出全新概念的 Joint Summer Camp 聯合夏令營，結合學術、藝術與運動課程，提供孩子更豐富、多元的暑期學習體驗。

夏令營將於 2026年6月15日至8月14日 舉行，由 Afficient Academy、Visionary Arts 及 Mightyfist Taekwon-Do 共同參與，涵蓋 AI 數學與英文、創意藝術及跆拳道等特色課程。本次活動最大特色是家長可依照孩子的興趣與需求，自由搭配課程，量身打造專屬暑期學習計畫。

主辦單位表示：「家長可以自由選擇課程組合，滿足孩子的學習與興趣需求，這是前所未有的夏令營模式，千萬別錯過！」學術、藝術、運動一次滿足，家長自由搭配課程。為協助家長了解課程內容，將於 5月31日（星期日）下午3:00至6:00 舉辦 Open House說明會，地點 1072 S De Anza Blvd., B101, San Jose, CA 95129，歡迎社區家庭蒞臨參觀。打造孩子專屬暑假 !前所未有的夏令營，讓孩子的暑假更充實、更精彩！

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