Feel Taiwan - Kick Off Your Next Adventure」 臺灣觀光推廣活動熱烈登場 以世界盃熱潮為起點，開啟灣區盛夏臺灣觀光推廣序幕

【舊金山訊】交通部觀光 署今（ 5月30日）於灣區 人氣購物商場 San Francisco Premium Outlets 舉辦「Kick Off Your Next Adventure」臺灣觀光快閃推廣活動，以充滿活力的品牌互動形式，為6月即將展開的灣區大型臺灣觀光廣宣活動揭開序幕。

活動選在週六人潮眾多的 San Francisco Premium Outlets 舉行，觀光署駐舊金山辦事處以品牌 Airstream 行動展示車為主視覺焦點，結合3D視覺藝術拍照裝置、互動抽獎、臺灣意象小贈品及旅遊諮詢服務，向灣區民眾生動展現臺灣兼具自然景觀、文化魅力、美食體驗與城市探索的多元旅遊吸引力。

隨著 FIFA 世界盃 即將開打，全球體育熱潮逐步升溫，灣區作為重要賽事據點之一，預期將吸引國際旅客目光，也將進一步帶動在地民眾對運動、戶外活動與國際旅遊的關注。觀光署駐舊金山辦事處把握此一全球盛事帶來的話題能量，將「Kick Off」從球場上的開賽哨聲，延伸為旅客啟程探索世界的行動號召，邀請灣區民眾在感受世界盃激情的同時，也將目光投向臺灣，開啟屬於自己的下一段精彩旅程。

駐舊金山台北經濟文化辦事處伍志翔處長表示「世界盃不僅是一場全球體育盛事，更是各國展現文化魅力、城市活力與國際交流的重要時刻。灣區民眾向來熱愛運動、戶外活動與多元文化體驗，正與臺灣兼具自然景觀、城市魅力、豐富美食與友善人情的旅遊特色相互呼應。期盼能透過臺灣觀光推廣活動，讓更多在地民眾看見臺灣作為旅遊目的地的獨特吸引力，並進一步深化臺灣與灣區之間的觀光與文化連結。 」

觀光署駐舊金山辦事處李思賢主任表示：「世界盃熱潮讓灣區民眾對運動、戶外生活與國際交流的關注更加升溫，而旅行正是把這份熱情延伸的最佳方式。透過『Kick Off Your Next Adventure』推廣活動，我們希望邀請灣區旅客把對運動與探索的熱情延伸到臺灣。無論是登山健行、自行車環島、特色路跑、水上活動，或是在城市街巷中感受人情與美食，臺灣都能讓旅客以更主動、更深入、更充滿活力的方式探索目的地，開啟屬於自己的精彩旅程。」

5月30日的快閃推廣活動，不僅是一場與灣區民眾面對面的品牌互動，也象徵6月大型整合廣宣活動正式啟動。為搭配FIFA 世界盃所帶動的運動與旅遊熱潮，觀光署駐舊金山辦事處將以路跑、登山、自行車三大主題視覺為主，呈現臺灣多元、自然、動感的旅遊形象，將世界盃帶來的運動熱情轉化為赴臺旅遊的靈感與行動。

本波廣宣將以舊金山大眾交通系統 Muni 交通載體為主要曝光媒體，包括輕軌電車全車包覆廣告、公車廣告，以及 Muni 車站電子螢幕廣告，讓臺灣觀光品牌深入灣區民眾的日常移動路線。透過高頻率、高能見度的戶外媒體曝光，搭配精準網路廣告投放及線上「認識臺灣觀光」知識趣味問答，觀光署期待將灣區民眾對運動、戶外探索與國際交流的熱情，轉化為認識臺灣、嚮往臺灣並規劃赴臺旅遊的靈感與行動。

是次活動獲得多家航空公司與旅遊業者支持，包括中華航空、長榮航空、星宇航空及 Mango Tours 於現場提供臺灣旅遊產品諮詢與相關優惠資訊。透過航空與旅遊通路夥伴的共同參與，具體將現場民眾對臺灣的興趣，進一步轉化為實際赴臺旅遊行動。

配合6月整合廣宣活動，中華航空、長榮航空與星宇航空也共同提供舊金山至臺北來回機票抽獎，鼓勵灣區民眾把握旅遊熱潮，規劃前往臺灣的精彩旅程。本次機票抽獎活動將自5月30日快閃推廣活動起同步展開，民眾可至feeltaiwan.com/kickoff 登錄參加，並透過線上互動內容探索臺灣的自然景觀、文化美食與戶外體驗，讓對臺灣的好奇與嚮往，進一步成為實際出發的契機。

除了整合廣宣活動外，觀光署也將於6月27-28日參與 SF Pride 遊行及市集活動，持續向灣區民眾推廣臺灣作為多元、開放且友善的觀光目的地。臺灣以包容友善的社會氛圍、便利安全的旅遊環境，受到國際旅客肯定，更獲得許多獨自旅行的國際女性旅人推薦。透過參與灣區代表性的多元文化盛會，期待讓更多在地民眾看見臺灣自由、熱情且歡迎每一位旅人的旅遊魅力。

透過實體觀光推廣活動、Muni 交通媒體與戶外廣告、航空優惠、線上互動及抽獎活動等多元管道，觀光署駐舊金山辦事處將持續擴大臺灣旅遊品牌在灣區的能見度。觀光署期待藉由世界盃帶動的盛夏旅遊氛圍，讓更多灣區民眾看見臺灣兼具自然、文化、美食與戶外體驗的多元魅力，並將臺灣列為下一個值得出發的國際旅遊目的地。

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