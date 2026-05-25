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川普稱年度健檢結果「完美」 將屆80歲體能受關注

無限真享瘦™ 排毒燃脂雙效合一助瘦身、減脂、補能量、抗衰老美容　全面改善體內環境現正推出買一盒送一盒大優惠！

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無限真享瘦™（Slim Way™）
無限真享瘦™（Slim Way™）

【工商訊】「無需節食，也能儘情享瘦一夏！」

無限真享瘦™（Slim Way™）現正推出「買一盒送一盒」超值優惠，幫助您輕鬆打造健康窈窕好身材！

許多民眾因冬令進補而出現腰圍增加、體態走樣等困擾，尤其女性朋友更希望在夏季恢復苗條曲線。無限真享瘦™採用多種天然植物精華配方，協助身體代謝循環，打造輕盈健康體態。

產品含有樹莓酮（Raspberry Ketones）、綠咖啡豆萃取（Green Coffee Bean Extract）、藤黃果萃取（Garcinia Cambogia Extract）、蘆薈萃取、塞納葉及洋車前子等天然植物成分，並使用植物纖維膠囊，適合素食者食用。配合日常飲食管理與規律生活習慣，可幫助維持理想體態與健康代謝。

無限真享瘦™強調幫助促進新陳代謝、維持消化道機能與日常活力，協助調整體內環境，讓您由內而外展現健康光采與自信魅力。

選擇無限真享瘦™的9大理由

幫助維持消化道順暢，促進腸道健康；

協助調節飲食與脂肪代謝；

採用天然植物配方，品質安心；

含多種營養成分，有助維持日常活力；

配合健康生活習慣，有助提升代謝效率；

富含膳食纖維，增加飽足感；

含天然抗氧化成分，幫助維持青春活力；

協助維持健康體態與日常健康管理；

幫助維持肌膚彈性與整體精神狀態。

藍夢無限藥業產品於美國FDA註冊之GMP／NSF藥廠生產，採用100%植物性配方與植物纖維膠囊，品質嚴格把關，安全安心。

凡看到本廣告訂購者，即可享有「買一盒送一盒」限時優惠。名額有限，敬請把握！

訂購專線

212-308-9067

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