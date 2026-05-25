談癌不必色變　防癌必須全面

綠健飲（Naturin 2）

【工商訊】俗語說「聞癌色變」，是因為一般人認為癌症 是不治之症。癌症確實是威脅人類健康的大敵，加上過去有效的防治措施不多，因此才導致人們誤以為束手無策，甚至認定癌症無法治癒。

然而，隨著現代醫藥科學與生物學迅速發展，在防癌、抗癌與治癌方面，已取得許多重大突破與進展，也研究出許多相當有效的方法。其中，從中國傳統醫藥學理論與經驗中分析、總結而得的防癌治癌方法，更已日益成熟。中西醫結合的防治措施，現今不僅在中國廣泛採用，在西方國家亦獲得可喜成果。

如今，人們談癌已不必過度色變；然而，防癌工作必須全面。因為致癌因素極為複雜，若僅片面採取某些防癌措施，往往仍會「防不勝防」，癌症可能從其他被忽略的途徑侵入人體。因此，防癌必須全面設防、不留漏洞，才能更有效預防癌症的發生。

那麼，如何實現全面防癌呢？以下介紹幾項簡便而有效的預防方法。

一、切斷各種致癌因素，從根本防癌

目前已知導致癌症的主要因素，包括物理、化學及生物三大類。

物理性致癌因素最常見的有核輻射、X射線、各種電離輻射與紫外線。例如，長時間曝曬於陽光下而未做好防護，容易引發皮膚癌；長期暴露於核輻射或各種電離輻射環境中的人，也較容易罹患癌症。放射性礦工因長期吸入氡氣，肺癌發病率偏高；過去從事發光塗料相關工作的工人，也可能因誤食或吸入放射性物質而罹患肺癌與骨癌。

化學性致癌因素主要包括有機化學物質，尤其是芳香族有機化合物，例如苯類、汽油及聚乙烯等。汽車廢氣中的苯並芘，就是致癌性極強的化學物質。因此，汽車密集、經常塞車的大城市，癌症發病率普遍較高。

此外，一些金屬化合物也具有致癌風險，因此對各類化學材質與金屬製食物容器，都應謹慎選用。有些化學藥物亦可能具有致癌作用。

至於生物性致癌因素，則以各類黴菌與毒菌較為常見。例如，中國河南林縣過去食道癌發病率極高，原因之一即是當地居民食物中含有致癌性的黃麴毒素。又如廣東地區民眾喜愛燒臘、鹹魚、腐乳等醃製食品，因此鼻咽癌發病率偏高，甚至被稱為「廣東癌」。

醃製食品與燒臘食品中常含有硝酸鹽化合物；此外，部分防腐劑、食用香料與色素，也可能具有致癌風險。高脂肪食物、煙草與酒精，亦被認為與部分癌症有關。

無論是物理、化學或生物性致癌因素，都可能透過環境污染而影響人體，因此環境保護極為重要。切斷各種致癌因素接觸人體的可能途徑，是從根本上防癌的重要環節。

二、增強身體免疫功能，是抗癌的根本

從人體內部因素來看，腫瘤的形成與免疫功能失調，尤其是免疫力低下，有密切關係。

當免疫功能下降時，人體對細胞變異的監控能力會減弱，甚至喪失；對死亡、衰老與變異細胞的清除功能，也會降低。免疫細胞數量減少、活性下降，便容易導致腫瘤形成，進而百病叢生。

反之，當免疫功能正常且強健時，免疫系統能及時察覺細胞異變，並動員各種免疫細胞與抗體，破壞並清除已變異、甚至癌變的細胞，使腫瘤在初期即受到監控與消滅，無法繼續擴大與危害人體。

因此，現代癌症治療除了傳統的早期手術切除，以及後續的化學治療與放射治療之外，也愈來愈重視免疫治療，包括運用各種免疫調節劑與免疫增強劑，以提升人體防癌與抗癌能力。

目前也已發現，許多草本植物具有一定的防癌與抗癌效果，可協助增強免疫系統，提升白血球、淋巴球與吞噬細胞的數量與活性，並促進自然殺手細胞（NK細胞）的增生與活化。

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